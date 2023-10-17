官方聲明：Sourabh Chandrakar 澄清有關婚禮費用和其他指控的錯誤資訊

印度德里, Oct. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 鑑於最近有關 Mahadev 應用程式案件的媒體報導，切蒂斯格爾邦比萊的企業家 Sourabh Chandrakar 先生認為必須澄清鋪天蓋地的明顯錯誤資訊和毫無根據的指控。 作為一名身家背景清白的敬業商人，Chandrakar 先生對有關他涉嫌參與非法活動之毫無根據的指控感到震驚。



與駭人聽聞的報導相反，Chandrakar 先生堅決表示，整個婚禮所耗費的約 1 千萬迪拉姆資金完全源自他的內部應計費用和積蓄。 他可提供詳盡的記錄來證明自己的收入來源。 坊間還流傳他以 20 億印度盧比現金支付的消息，不免令人懷疑；Chandrakar 先生亦質疑進行如此巨額現金交易的可行性，他強調這種說法在現實中無法實踐。

Chandrakar 先生駁斥了某些資料來源所報導，有關他奢侈消費的說法。 他鄭重表示，此活動的所有財務事宜均由專業活動經理監管，在策劃或執行的任何階段均不涉及現金交易；他暗示這些謠言純屬猜測，毫無根據。 他可提供相關文件和財務記錄作為明確的證據來澄清真相，讓各種謠傳不攻自破。

此外，Chandrakar 先生堅信，有關出席活動名人的傳言有誇大之嫌。 他表示，所有出席婚禮的人都由活動統籌公司邀請，以便更好地組織大家參與此事。 Chandrakar 先生還懇切地強調，所有藝人都由公司專門聘請來參加這項活動並進行表演。 Chandrakar 先生和這些名人之間沒有直接的財務交易，因為所有付款都是透過活動統籌公司和合法的銀行渠道處理，過程完全具透明度。

Chandrakar 先生強調自己與 Mahadev 應用程式或其營運沒有任何關聯。 將他描述為 Mahadev 應用程式的「創始人/發起人/總監」的指控並不可信，明顯與事實不符。 此外，有關他涉及 60 個非法離岸平台的說法毫無根據且完全未經證實。

Chandrakar 先生強烈否認這些指控，他表示自己與參與非法活動的個人或組織並無任何可疑聯繫。 任何類似的指控都只是謠言，毫無根據，只不過是「憑空想像」。 他對此類指控表示極為震驚。

此外還必須澄清的是，在巴基斯坦、斯里蘭卡或尼泊爾的運作均與 Chandrakar 先生毫無關連。 這些說法全部是不實資訊和誹謗，並無任何事實根據。 Chandrakar 先生從未到過這些國家，任何有關他參與這些地區違法活動的說法均欠缺事實根據，全屬誹謗。

Chandrakar 先生懇切地敦促媒體應停止散佈毫無事實根據的謠言以及駭人聽聞的誇張故事，這不僅損害了他的聲譽，亦會令公眾不再相信新聞媒體是負責任的消息來源。

資料來源： Newsbeatwire

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