官方声明：Sourabh Chandrakar 澄清有关婚礼费用和其他指控的错误信息

印度德里, Oct. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 鉴于最近有关Mahadev应用程序案件的媒体报道，恰蒂斯加尔邦比莱市的企业家Sourabh Chandrakar先生认为必须澄清铺天盖地的明显错误信息和毫无根据的指控。 作为一名身家清白的敬业商人，Chandrakar先生对有关他涉嫌参与非法活动的无端指控感到震惊。



与耸人听闻的报道相反，Chandrakar先生坚决表示，整个婚礼所耗费的约1千万迪拉姆资金完全源自他的内部应计费用和积蓄。 他可提供详尽的记录来证明自己的收入来源。 外界还流传他以20亿印度卢比现金支付的消息，不免令人怀疑；Chandrakar先生也质疑进行如此巨额现金交易的可行性，他强调这种说法在现实中无法实践。

Chandrakar先生驳斥了一些消息来源所报导的有关他奢侈消费的说法。 他特别表示，此活动的所有财务事项均由专业活动经理监管，在策划或执行的任何阶段均不涉及现金交易；他暗示这些谣言纯属猜测，毫无根据。 他可提供相关文件和财务记录作为明确证据来澄清真相，让各种不实说法烟消云散。

此外，Chandrakar先生坚信，有关出席活动的名人的传言太过夸张。 他表示，所有出席婚礼的人都由活动策划公司聘请，以便更好地组织大家参与此事。 Chandrakar先生还恳切地强调，所有艺术家都由公司专门聘请来参加这项活动并进行表演。 Chandrakar先生和这些名人之间没有直接的金钱交易，因为所有付款都是通过活动策划公司和合法的银行渠道处理，过程完全透明。

Chandrakar先生强烈声称自己与Mahadev应用程序或其运营没有任何关联。 将他描述为Mahadev应用程序的“创始人/发起人/总监”的指控并不可信，明显是错误的。 此外，有关他涉及60个非法海上钻油平台的说法毫无根据且完全未经证实。

Chandrakar先生强烈否认这些指控，他表示自己与参与非法活动的个人或组织并无任何可疑联系。 任何类似的指控都只是毫无根据的谣言，只不过是“凭空想象”。 他对此类指控表示极为震惊。

此外，有一点还必须澄清，Chandrakar先生从未在巴基斯坦、斯里兰卡或尼泊尔开展任何活动。 这些说法完全是虚假信息和诽谤，没有任何事实根据。 Chandrakar先生从未到过这些国家，任何有关他参与这些地区非法活动的说法毫无根据，完全是诽谤。

Chandrakar先生恳切地敦促媒体应停止散布毫无根据的谣言以及耸人听闻的夸张故事，这不仅损害了他的声誉，而且会令公众不再相信新闻媒体是负责任的消息来源。

资料来源： NewsBeatWire

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Sourabh Chandrakar

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