JOOR 融资 2,500 万美元用于加速增长和创新；扩展支付服务和新品类





Brightwood Capital 和 Tamarix Capital Partners 加入现有投资者进行新一轮融资

纽约, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的数字批发生态系统 JOOR 今天宣布其已经获得由 Brightwood Capital 和 Tamarix Capital Partners 领投的 2,500 万美元的新资金。现有投资者 Macquarie Capital、Battery Ventures 和 Canaan Partners 也已参与其中。此次额外融资将使 JOOR 能够为其庞大的全球时尚品牌和零售商网络提供愈加丰富的平台体验。除了全新的数据驱动计划，该公司还计划改进其 JOOR Pay 解决方案，并扩大在鞋类、运动和户外等品类的市场份额。

“JOOR 已经在帮助世界级品牌和零售商实现增长方面拥有了成功的业绩，”JOOR 首席执行官 Kristin Savilia 解释道。“在严峻的宏观经济环境中，很高兴我们的投资者认识到 JOOR 解决方案所提供的价值，并支持我们通过不断创新和增强平台功能来加速平台增长的愿景。”

在过去的十年里，JOOR 的平台已发展成为时尚行业最全面的批发管理解决方案——使品牌和买家能够进行联系、展示产品系列、构建商品组合、下单、管理订单并处理付款。通过数字化整个批发购买和销售过程，JOOR 使品牌和零售商能够更高效地运营，利用数据优化业务并指导决策。

JOOR 平台在 150 个国家拥有 14,000 多个品牌和 600,000 多个平台精选的时尚买手，是奢侈品、现代时尚、配饰、鞋类和生活方式垂直领域全球领先的批发市场，每年处理近 200 亿美元的批发交易。JOOR 的独家合作伙伴包括业界知名奢侈品时尚公司，如 LVMH、Richemont 和 Tapestry，以及领先品牌如 Stella McCartney、Valentino、Kate Spade 和 Dr. Martens。一流的百货商店和全球数字零售商，如 Neiman Marcus、Shopbop、Printemps 和 Harrods，都是通过 JOOR 进行独家采购。

“我们对在 JOOR 上进行的大规模业务交易以及他们在全球最具影响力的品牌和零售商中的覆盖范围感到惊讶，”Brightwood Capital 的战略合作伙伴 Michael Novoseller 表示。“JOOR 确实正在改变批发生态系统，且在其现代化批发过程每个环节都有望继续增长。我们很高兴能与他们一道合作。”

“JOOR 的世界级团队引起了我们的兴趣，”Tamarix Capital Partners 的管理合伙人 Mark Hauser 指出。“他们将行业知识与尖端技术能力相结合，而在这种环境下，当其他人已经退缩时，他们却战略性地投资开发领先行业的解决方案，为公司成功奠定了坚实基础。”

要了解更多有关 JOOR 的信息，请访问 joor.com 。

要了解更多关于 Tamarix Capital Partners 的信息，请访问 tamarixcapital.com/credit 。

要了解更多关于 Brightwood Capital 的信息，请访问 brightwoodlp.com 。

关于 JOOR

JOOR 是全球领先的批发管理生态系统，每年处理近 200 亿美元的批发交易。14,000 多个品牌和 600,000 多位平台精选的时尚买手在该平台上跨 150 个国家建立联系。JOOR 的先进技术提供了端到端的批发解决方案，用于展示产品系列、构建商品组合、下单和管理订单，以及通过 JOOR Pay 处理复杂的账单和支付。JOOR Pay 是一种革命性的嵌入式结账方式，可以简化和加快支付收款过程。通过支持实体和虚拟销售，为品牌和零售商的发展提供动力，JOOR 让客户发现新的商业伙伴，并通过一系列功能强大的工具和卓越的客户服务推动增长。JOOR 是一个独家平台，专为包括 LVMH、Richemont 和 Tapestry 在内的顶级奢侈品集团以及 Valentino、Loewe 和 Stella McCartney 等品牌服务。JOOR 已与 30 多家全球领先零售商建立了独家合作伙伴关系，这些零售商都在使用 JOOR 零售合作伙伴平台，包括：Harrods、Neiman Marcus、Harvey Nichols、Printemps、Bergdorf Goodman、Shopbop 和 Dover Street Market。JOOR 总部位于纽约市，并在洛杉矶、费城、巴黎、伦敦、米兰、马德里、柏林、墨尔本、东京和上海设有办事处。有关更多信息，请访问：JOOR.com.

本公告附带的照片可在以下网站查看 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05c78eae-a5ad-4b3e-849d-14e8fae11016 。

JOOR 联系信息： Lindsey Huttrer, Joor@nectarpr.com