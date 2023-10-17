JOOR 融資 2,500 萬美元用於加速增長和創新；擴展支付服務和新品類





Brightwood Capital 和 Tamarix Capital Partners 加入現有投資者進行新一輪融資

紐約, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的數碼批發生態系統 JOOR 今天宣布其已經獲得由 Brightwood Capital 和 Tamarix Capital Partners 領投的 2,500 萬美元的新資金。現有投資者 Macquarie Capital、Battery Ventures 和 Canaan Partners 亦已參與其中。此次額外融資將使 JOOR 能夠為其龐大的全球時尚品牌和零售商網絡提供愈加豐富的平台體驗。除了全新的數據驅動計劃，該公司還計劃改進其 JOOR Pay 解決方案，並擴大在鞋類、運動和戶外等品類的市場份額。

「JOOR 已經在幫助世界級品牌和零售商實現增長方面擁有了成功的業績，」JOOR 首席執行官 Kristin Savilia 解釋道。「在嚴峻的宏觀經濟環境中，很高興我們的投資者認識到 JOOR 解決方案所提供的價值，並支援我們透過不斷創新和增強平台功能來加速平台增長的願景。」

在過去的十年裏，JOOR 的平台已發展成為時尚行業最全面的批發管理解決方案——使品牌和買家能夠進行聯繫、展示產品系列、構建商品組合、下單、管理訂單並處理付款。透過數碼化整個批發購買和銷售過程，JOOR 使品牌和零售商能夠更高效地營運，利用數據優化業務並指導決策。

JOOR 平台在 150 個國家擁有 14,000 多個品牌和 600,000 多個平台精選的時尚買手，是奢侈品、現代時尚、配飾、鞋類和生活方式垂直領域全球領先的批發市場，每年處理近 200 億美元的批發交易。JOOR 的獨家合作夥伴包括業界知名奢侈品時尚公司，如 LVMH、Richemont 和 Tapestry，以及領先品牌如 Stella McCartney、Valentino、Kate Spade 和 Dr. Martens。一流的百貨商店和全球數字零售商，如 Neiman Marcus、Shopbop、Printemps 和 Harrods，都是透過 JOOR 進行獨家採購。

「我們對在 JOOR 上進行的大規模業務交易以及他們在全球最具影響力的品牌和零售商中的覆蓋範圍感到驚訝，」Brightwood Capital 的戰略合作夥伴 Michael Novoseller 表示。「JOOR 確實正在改變批發生態系統，且在其現代化批發過程的每個環節均有望繼續增長。我們很高興能與他們一道合作。」

「JOOR 的世界級團隊引起了我們的興趣，」Tamarix Capital Partners 的管理合伙人 Mark Hauser 指出。「他們將行業知識與尖端技術能力相結合，而在這種環境下，當其他人已經退縮時，他們卻戰略性地投資開發領先行業的解決方案，為公司成功奠定了堅實基礎。」

要了解有關 JOOR 的更多資訊，請造訪： joor.com 。

要了解關於 Tamarix Capital Partners 的更多資訊，請造訪 tamarixcapital.com/credit 。

要了解關於 Brightwood Capital 的更多資訊，請造訪 brightwoodlp.com 。

關於 JOOR

JOOR 是全球領先的批發管理生態系統，每年處理近 200 億美元的批發交易。14,000 多個品牌和 600,000 多位平台精選的時尚買手在該平台上跨 150 個國家建立聯繫。JOOR 的先進技術提供了端到端的批發解決方案，用於展示產品系列、構建商品組合、下單和管理訂單，以及透過 JOOR Pay 處理複雜的賬單和支付。JOOR Pay 是一種革命性的嵌入式結賬方式，可以簡化和加快支付收款過程。透過支持實體和虛擬銷售，為品牌和零售商的發展提供動力，JOOR 讓客戶發現新的商業夥伴，並透過一系列功能強大的工具和卓越的客戶服務推動增長。JOOR 是一個獨家平台，專為包括 LVMH、Richemont 和 Tapestry 在內的頂級奢侈品集團以及 Valentino、Loewe 和 Stella McCartney 等品牌服務。JOOR 已與 30 多家全球領先零售商建立了獨家合作夥伴關係，這些零售商都在使用 JOOR 零售合作夥伴平台，包括：Harrods、Neiman Marcus、Harvey Nichols、Printemps、Bergdorf Goodman、Shopbop 和 Dover Street Market。JOOR 總部位於紐約市，並在洛杉磯、費城、巴黎、倫敦、米蘭、馬德里、柏林、墨爾本、東京和上海設有辦事處。如需了解更多資訊，請造訪：JOOR.com.

本新聞稿隨附的照片可在以下網址下載： https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05c78eae-a5ad-4b3e-849d-14e8fae11016 。

JOOR 聯絡資訊： Lindsey Huttrer, Joor@nectarpr.com