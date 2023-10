Esoscheletri da lavoro per il benessere dei lavoratori della raccolta rifiuti

Esoscheletro da lavoro nella raccolta rifiuti

Partitalia presenta la tecnologia all’ISWA World Congress 2023, dal 30 ottobre al 1° novembre

MILANO, ITALIA, October 17, 2023 / EINPresswire.com / -- Gli esoscheletri e la tecnologia indossabile come valido strumento per migliorare la salute e il benessere degli operatori della raccolta rifiuti. Partitalia , una tech company italiana con la mission di rivoluzionare la raccolta dei rifiuti attraverso soluzioni tecnologiche IoT e RFID di ultima generazione, in collaborazione con il laboratorio “Technology and Design for Healthcare (TeDH)” del Politecnico di Milano, ha esplorato le opportunità offerte da questi nuovi ambiti di ricerca. I risultati dello studio saranno presentati dall’azienda ICT di Lainate all’ISWA World Congress 2023, l’evento di punta dell’International Solid Waste Association, che riunisce professionisti e accademici di tutto il mondo. L’edizione 2023 è in programma a Muscat, in Oman, dal 30 ottobre al 1° novembre.I rischi correlati all’attività lavorativa dell’operatore della raccoltaPartendo dal dato oggettivo che la raccolta dei rifiuti sia un’attività fisicamente impegnativa - causando la maggior parte dei disturbi muscoloscheletrici correlati, secondo il report di “ Supporting HSE improvement ” - sono stati analizzati i rischi per l’operatore ecologico.Infatti, diversi fattori e circostanze lavorative influiscono sullo stato di salute e sicurezza degli addetti del settore, tra questi: sollevare i carichi pesanti, le attività e le mansioni ripetute a lungo nel tempo, i tempi ridotti per il recupero e il riposo. La trascuratezza dei rischi comporta lo sviluppo di lesioni e malattie croniche a livello fisico.I wearable per monitorare lo stato di salute dei lavoratoriLe tecnologie wearable comprendono una serie di dispositivi progettati e sviluppati per essere posti a contatto con il corpo o indossati. Tra le wearable technology troviamo gli esoscheletri, che potenziano e semplificano alcune funzioni umane.Questi sistemi indossabili migliorano il normale svolgimento dei compiti richiesti. In particolare, per la valutazione di DMS (Disturbi Muscoloscheletrici lavoro-correlati) si ricorre oggi alla valutazione funzionale, monitorando attività semplici e complesse, e alle tecnologie wearable “motion capture”, registrando il movimento di persone e oggetti. Un esempio è l’actigrafia wearable, uno dei principali esami diagnostici per lo studio del sonno.Nella ricerca condotta con il Politecnico di Milano, la valutazione fisiologica è stata integrata con esami diagnostici quali ECG (Elettrocardiogramma) ed EMG (Elettromiografia): ciò ha permesso di ottenere una valutazione completa dello stato di salute degli operatori della raccolta rifiuti.Gli esoscheletri a supporto degli operatori della raccoltaGli esoscheletri sono sistemi e strutture indossabili in grado di supportare o riabilitare funzionalità indebolite o perse. Costituiscono un valido aiuto al lavoro degli operatori ecologici. «Abbiamo analizzato ed esplorato soluzioni attive e passive per verificare il bisogno e la capacità di supportare le attività lavorative, con diversi livelli di intensità - spiega Giuseppe Andreoni, Professore Ordinario e Coordinatore del Laboratorio TeDH del Politecnico di Milano, che lavora al progetto esoscheletri -. Si tratta di soluzioni complesse che includono diversi aspetti: design, meccatronica, materiali, sensori e software. La sfida attuale è la progettazione di dispositivi indossabili in grado di rispondere alle esigenze del luogo di lavoro e ai requisiti di sicurezza - interferenze con altri elementi del sistema, attività lavorative supportate».Grazie all’applicazione dei sistemi indossabili in ergonomia sarà possibile identificare e valutare quindi eventuali DMS, riprogettare luoghi di lavoro, strumenti e compiti. E, ancora, prevenire o mitigare rischi di diversa natura, migliorando non soltanto la sicurezza ma anche la salute del lavoratore.