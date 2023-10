PubMatic en FreeWheel kondigen de integratie van Activate aan

Door deze nieuwe samenwerking krijgen inkopers meer zeggenschap over het aankoopproces van CTV-inventaris voor advertenties en kunnen uitgevers op een transparante manier meer omzet genereren

NO-HEADQUARTERS/REDWOOD CITY, Californië, Oct. 17, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq: PUBM), een onafhankelijk techbedrijf dat de toeleveringsketen voor digitale advertenties van de toekomst levert, kondigde vandaag zijn nieuw samenwerkingsverband met FreeWheel aan, een wereldwijd technologisch platform voor makers van televisiereclame.



Activate van PubMatic biedt door deze verbeterde integratie met FreeWheel rechtstreeks toegang tot de premium advertentie-inventaris voor televisiemakers.

Dit nieuwe samenwerkingsverband levert twee wezenlijke voordelen en nieuwe mogelijkheden op voor het ecosysteem van televisiereclame:

Ad-inkopers die met PubMatic werken, hebben voortaan betere en meer gestroomlijnde toegang tot een meer uitgebreide en gediversifieerde inventaris hoogwaardige televisiereclame.

FreeWheel publishers kunnen gebruikmaken van exclusieve campagnebudgetten die alleen via Activate beschikbaar zijn.

Op deze manier willen beide bedrijven de interoperabiliteit, efficiëntie en transparantie vergroten voor inkopers en verkopers van premium advertentie-inventaris op schaal.

"Activate is sinds de lancering eerder dit jaar wereldwijd in populariteit toegenomen als de favoriete end-to-end optimalisatie-oplossing voor reclamebureaus en adverteerders. FreeWheel is al jarenlang een belangrijke partner van PubMatic, met deze integratie kunnen we onze relatie versterken en kopers meer controle bieden over hun CTV-investeringen", aldus Nicole Scaglione, VP, CTV/OTT en Video, PubMatic.

"De integratie met Activate van PubMatic moet de steeds grotere vraag naar uitgevers ondersteunen, en adverteerders tegelijkertijd meer controle en keuzes bieden over de manier waarop de inventaris kan worden ingekocht. Hierdoor hopen we het huidige ecosysteem van televisiereclame een impuls voor meer groei, dynamiek en innovatie te geven", aldus Jon Mansell, VP, U.S. Head of Demand, FreeWheel.

"Bij dentsu innoveren we onophoudelijk om nieuwe, technologische mediaoplossingen te bieden die groei stimuleren en onze klanten de best mogelijke resultaten garanderen. Door deze samenwerking tussen FreeWheel en PubMatic hebben onze teams meer inzicht in waar de advertenties van onze klanten worden getoond, zodat we de prestaties kunnen verbeteren. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in een vereenvoudiging van de toeleveringsketen", vertelt Anthony McDonagh, Chief Trading Officer van dentsu.

Over PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) is een onafhankelijk technologiebedrijf dat de waarde van de klant maximaliseert door de toeleveringsketen voor de toekomst voor digitale reclame te leveren. Het verkoopplatform van PubMatic stelt internationale toonaangevende makers van digitale content via het open internet in staat de toegang tot hun inkoop te controleren en de inkomsten te verhogen door marketeers in staat te stellen het rendement op hun investeringen te verhogen en bereikbare doelgroepen te bereiken in allerlei indelingen en op allerlei apparaten. Sinds 2006 maakt onze infrastructuurgestuurde aanpak de efficiënte verwerking en het gebruik van data in realtime mogelijk. Door schaalbare en flexibele programmatische innovatie te leveren, verbeteren we de resultaten van onze klanten en ondersteunen tegelijkertijd een levendige en transparante toeleveringsketen voor digitale reclame.

Over FreeWheel

FreeWheel ondersteunt alle segmenten van het nieuwe ecosysteem voor televisiereclame. We hebben een structuur opgezet om het volledige spectrum oplossingen te bieden waarover de reclamesector moet beschikken om de gestelde doelen te bereiken. Ons aanbod bestaat uit technologische oplossingen, datatoepassingen en convergente marktplaatsen zodat inkopers en verkopers transacties kunnen uitvoeren via alle beeldschermen, met gebruikmaking van alle datatypen en verkoopkanalen om hun doelen te bereiken - succes voor marketeers. Met niet alleen vestigingen in New York, San Francisco, Chicago, Londen, Parijs, Beijing maar ook over de hele wereld is FreeWheel, van Comcast Company, de belangenbehartiger voor de hele sector door middel van de FreeWheel Council for Premium Video. Ga voor meer informatie naar www.freewheel.com en volg ons op X en LinkedIn .

