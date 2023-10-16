سوق التجميل التايلاندي يرحب بالشركاء الأجانب في COSMEX، حدث التجميل الأكثر شمولاً في منطقة رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)

BANGKOK, THAILAND, October 16, 2023 /EINPresswire.com/ -- في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 نونبر/تشرين الثاني 2023، في مركز بانكوك الدولي للتجارة والمعارض (BITEC)، بانكوك، سيلتقي رواد الأعمال التايلانديون في مجال التجميل بشركاء أعمال محتملين في الخارج في "COSMEX"، الحدث الأكثر شمولاً حول تكنولوجيا التصنيع، وخدمات OEM / ODM، والتعبئة، وأجهزة التجميل، والسلع النهائية لمستحضرات التجميل والعناية الشخصية ومنتجات المكملات الغذائية. يتم تنظيم هذا الحدث من قبل RX Tradex، الشركة الرائدة في تنظيم المعارض في رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN)، وعضو في شركة RX، الشركة الرائدة في تنظيم الأحداث على مستوى العالم.

وقال فارابورن دامشاري، المدير الإداري لشركة RX Tradex، إن صناعة التجميل في تايلاند تنمو محليًا ودوليًا. "في عام 2022، نمت صادرات مستحضرات التجميل والصابون ومنتجات العناية بالبشرة التايلاندية بنسبة 17.4٪ بقيمة إجمالية تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي، وكانت أكبر خمس دول استيراد هي اليابان والفلبين وفيتنام وأستراليا والصين. هذا العام، لا تزال الصادرات قوية، حيث ستكون قيمتها في عام 2023 أكثر من نفس الفترة من عام 2022. تشير هذه الأرقام إلى نمو واستعداد صناعة التجميل التايلاندية التي تضم مزيجًا رائعًا من الشركات الصغيرة والكبيرة الحجم.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، قمنا بتنظيم COSMEX ليكون منصة لتحفيز الأعمال حيث يمكن للعارضين الدوليين لدينا مقابلة المشترين وشركاء الأعمال المحتملين المحليين والأجانب. تحت شعار "من أجل تحقيق النجاح"، ستضم COSMEX مصنعي المعدات الأصلية الذين يمكنهم تقديم خدمات التصنيع الجاهزة لأولئك الذين يرغبون في الحصول على علاماتهم التجارية الخاصة من مستحضرات التجميل و/أو العناية الشخصية و/أو منتجات المكملات الغذائية. لدينا المجموعة الأكثر اكتمالا من مصنعي المعدات الأصلية؛ لقد أنتج العديد منهم لعلامات تجارية ضخمة وهم على استعداد للعمل مع الطلبات الصغيرة. سنستضيف أيضًا موفري حلول التعبئة والتغليف الذين يستخدمون تقنية الطباعة الرقمية التي تسمح بالحد الأدنى من الطلب ووضع العلامات سريعة التغيير."

سيضم المعرض أيضًا أجهزة التجميل المستخدمة في عيادات التجميل ومقدمي السلع النهائية الذين يبحثون عن موزعين في الخارج.

وأضاف فارابورن: "سيتم تنظيم COSMEX مع "In-cosmetics Asia"، وهو الحدث الرائد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمكونات العناية الشخصية، والذي تنظمه RX. ستغطي الأحداث معًا القاعات 100 - 104 في معرض BITEC وستستضيف أكثر من 600 شركة عارضة وأكثر من 25000 مشارك. يجعل هذا التعاون من الأحداث تجمعًا بزاوية 360 درجة لمحترفي التجميل حيث تجتمع سلسلة التوريد بأكملها، بدءًا من المكونات والتركيبات والتصنيع والتعبئة إلى المنتجات النهائية، معًا تحت سقف واحد للحصول على فرص عمل غير محدودة. كما سيتم توفير خدمة مطابقة الأعمال."

قم بالتسجيل المسبق للزيارة بحلول 5 نونبر/تشرين الثاني، لتوفير رسوم وصول قدرها 500 بات تايلاندي (15 دولارًا أمريكيًا)، على www.cosmexshow.com. للاستفسارات: contactcenter@rxtradex.com