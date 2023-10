I dipendenti comunali ricaricano le biciclette elettriche tramite impianti di Flower Turbines

Wind and Solar E-bike Charging Poles Bouquet of Wind Tulip Turbines

La città di Rotterdam ha messo a disposizione dei dipendenti delle stazioni di ricarica di Flower Turbines per consentire la ricarica di e-bike.

La città di Rotterdam ha messo a disposizione dei dipendenti delle stazioni di ricarica eoliche/solari off-grid di Flower Turbines per consentire la ricarica di e-bike in una delle loro strutture.La stazione di ricarica viene utilizzata per generare energia off-grid di origine eolica e solare, ed è dotata di una batteria per caricare dispositivi elettronici e di mobilità di dimensioni ridotte. Oltre a non essere pericolose per i volatili, le stazioni sono silenziose, sicure e resistenti.Guarda il video qui: https://vimeo.com/516976674?share=copy Flower Turbines realizza turbine eoliche di piccole dimensioni, belle e tecnologicamente avanzate. Inoltre fornisce stazioni di ricarica on-grid ed esclusivamente solari, oltre a splendide turbine eoliche disponibili in tre dimensioni. Grazie a questo prodotto la Flower Turbines BV, filiale europea dell'azienda, è stata premiata per ben due anni dal governo olandese per il suo impegno verso la sostenibilità.

Flower Turbines Brand Video