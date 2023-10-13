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Sourabh Chandrakar 強烈否認涉及 Mahadev 應用程式詐騙的指控

Sourabh Chandrakar 敦促媒體糾正坊間普遍流傳的不實說法，並表示自己會傾力合作，以確保正義得到伸張

德里，印度, Oct. 14, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sourabh Chandrakar 先生最近面臨與 Mahadev 應用程式相關的嚴重指控，鄭重強調自己沒有參與指稱的金融騙局。 對於被外界錯誤地視為涉案人士及形容為這次行動的幕後策劃者，他深表遺憾。

他堅定地表示，這些指控沒有任何根據，而是旨在抹黑一名正直公民的良好聲譽。 他強調，享有舒適的生活不應被誤解為他從事不法活動的證據。

他敦促所有媒體應正視這些事實，糾正坊間普遍流傳的不實說法，並將資源用於追查真正的違法者。 他承諾會傾力與當局合作，確保正義得以伸張，令真相大白於天下。 他敦促有關方面對此事進行公平公正的調查，並強調會傾力合作，協助將真正的肇事者繩之以法。

關於 Sourabh Chandrakar

在印度，Sourabh Chandrakar 的業務「Juice Factory」在恰蒂斯加爾邦比萊有 25 家分店。

他出身草根階層，一直與各方合作夥伴和品牌一起在中東經營各種快速消費品、建築、分包和開發相關業務。

他在中東創立了「Empire One Global Real Estate」房地產公司，並擔任聯席董事總經理。 Uppal 先生和 Chandrakar 先生均長期致力為中東乃至全球的客戶創造價值，不限於房地產。

*資料來源：NewsBeatWire

聯絡方式：
Sourabh Chandrakar
00447723436941


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Distribution channels: Law


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