La dermatologa Dott.ssa Oyku Celen offre i suoi consigli a chi vuole realizzare un trapianto di capelli in Turchia

Trapianto di capelli in Turchia - Eseguito dal dermatologo Dott.ssa Oyku Celen Clinica di trapianto di capelli Dott.ssa Oyku Celen in Turchia Il Dott.ssa Oyku Celen ha partecipato al Congresso mondiale ISHRS in qualità di membro

La dott.ssa Oyku Celen è l'unico medico in Turchia a possedere il certificato MTQUA, offre i suoi servizi a chi vuole realizzare un trapianto di capelli.

Il trapianto di capelli è una procedura che dovrebbe essere eseguita sotto la supervisione di un dermatologo, chirurgo plastico o esperti di estetica medica.” — Dott.ssa Dr. Oyku CELEN

ISTANBUL, TURKEY, October 16, 2023 / EINPresswire.com / -- Il trapianto di capelli è tra gli interventi chirurgici preferiti degli ultimi 10 anni. In tutto il mondo, uomini o donne, chiunque ha voglia di recuperare i propri capelli ed il loro vecchio aspetto, raggiunge la Turchia per eseguire un trapianto di capelli. Tra i motivi di tale preferenza chiaramente è il vantaggio del prezzo, ma è piuttosto alto anche il numero di persone che raggiungono Istanbul per vedere le bellezze storiche, naturali e culturali.Il trapianto di capelli è l'operazione più eseguita nel campo del turismo medicale. Ogni anno circa 850.000 persone provenienti da vari paesi del mondo vengono in Turchia per il trapianto di capelli. Il fatto che il trapianto di capelli sia l'operazione più frequentemente eseguita non significa che si tratti di un "semplice" intervento chirurgico, anzi, come ogni intervento chirurgico, l'intervento di trapianto di capelli dovrebbe essere eseguito da "medici esperti nel loro campo". Sfortunatamente, sebbene in Turchia vengano eseguite molte procedure di successo, c'è stato un aumento del numero di trapianti che non vengono eseguiti sotto il controllo di un medico specialista. Ecco perché questa mini guida sarà molto utile per coloro che stanno cercando di sottoporsi ad un trapianto di capelli in Turchia 𝙏𝙧𝙖𝙥𝙞𝙖𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙚𝙡𝙡𝙞 𝙞𝙣 𝙏𝙪𝙧𝙘𝙝𝙞𝙖: 𝙖 𝙘𝙤𝙨𝙖 𝙗𝙞𝙨𝙤𝙜𝙣𝙖 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙩𝙩𝙚𝙣𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚?Dopo aver deciso di sottoporsi ad un trapianto di capelli, in molti casi la prima cosa da fare è chiedere il prezzo. Il prezzo è il primo fattore che tutti considerano, ma fondamentalmente concentrarsi esclusivamente sul prezzo non fa che aggiungersi ai casi di "trapianti di capelli falliti". Economico non significa necessariamente che sia cattivo, tuttavia costoso non significa nemmeno che sia buono. Per questo motivo prima di venire in Turchia per un trapianto di capelli, il paziente deve assicurarsi quanto segue:- Viene eseguito da un medico chirurgo plastico dermatologo o da un esperto medico estetico,- Viene eseguito in una clinica o in un ospedale a tutti gli effetti- Il team medico ha capacità ed esperienza sufficienti- La struttura medica dispone di certificati internazionali che dimostrano che viene controllata regolarmente- Viene fornito un follow-up post-operatorio𝙁𝙖𝙨𝙘𝙞𝙖 𝙙𝙞 𝙥𝙧𝙚𝙯𝙯𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙩𝙧𝙖𝙥𝙞𝙖𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙚𝙡𝙡𝙞 𝙞𝙣 𝙏𝙪𝙧𝙘𝙝𝙞𝙖È evidente che la Turchia è diventata il centro mondiale del trapianto di capelli grazie al vantaggio dei prezzi rispetto agli Stati Uniti e ai altri paesi europei. Tuttavia, coloro che hanno notato il crescente valöre economico del trapianto di capelli hanno iniziato ad investire in cliniche di trapianto di capelli senza alcuna conoscenza, background medico o esperienza. Non si tratta solo di trapianto di capelli, ma accade anche con altri interventi chirurgici. Per questo motivo bisogna stare attenti con l'errore che abbiamo precedentemente citato come “economico – bassa qualità” o “costoso – alta qualità”.In Turchia quasi nessuna delle cliniche fornisce i propri preventivi in base al numero di innesti, ma offrono invece pacchetti a prezzi fissi. Il metodo utilizzato nel trapianto di capelli, l'esperienza del medico che eseguirà l'operazione, la clinica/ospedale in cui si svolgerà l'operazione e le caratteristiche come l'alloggio e i trasferimenti sono i dettagli che cambiano il prezzo del "pacchetto" nel trapianto di capelli. Tutte le “nuove” tecniche di trapianto di capelli sono state immesse sul mercato come se fossero innovazioni, ma in realtà sono tutte uguali e vengono utilizzate per far pagare di più. Il metodo FUE è il metodo più preferito che ha fornito numerosi risultati di successo negli ultimi anni. A parte questo, alternative come FUE Zaffiro, Manual FUE, DHI, trapianto di capello Robotico ecc. non sono metodi “nuovi”, ma metodi alternativi alla FUE. Per un trapianto di capelli di successo, dovrebbe essere preferita una clinica con uno specialista adeguato. Determinare il metodo da applicare da parte del medico ti porterà a ottenere risultati positivi.Generalmente, il costo di un trapianto di capelli in Turchia varia tra 1200€ e 3000€. Se dovessimo fare un listino prezzi del trapianto di capelli in Turchia:𝗙𝗮𝘀𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗿𝗮𝗽𝗶𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗻𝗲𝗹 𝗽𝗮𝗲𝘀𝗲 (𝗘𝗨𝗥)𝗧𝘂𝗿𝗰𝗵𝗶𝗮 𝟭𝟲𝟬𝟬 - 𝟱𝟬𝟬𝟬𝗨𝗦𝗔 𝟱𝟬𝟬𝟬 - 𝟭𝟱𝟬𝟬𝟬𝗥𝗲𝗴𝗻𝗼 𝗨𝗻𝗶𝘁𝗼 𝟰𝟬𝟬𝟬 - 𝟭𝟮𝟬𝟬𝟬𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝟯𝟱𝟬𝟬- 𝟴𝟬𝟬𝟬𝗚𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻𝗶𝗮 𝟯𝟬𝟬𝟬- 𝟵𝟬𝟬𝟬𝗠𝗲𝘀𝘀𝗶𝗰𝗼 𝟮𝟳𝟱𝟬 - 𝟲𝟬𝟬𝟬𝗦𝘃𝗲𝘇𝗶𝗮 𝟱𝟬𝟬𝟬 - 𝟵𝟬𝟬𝟬𝗡𝗼𝗿𝘃𝗲𝗴𝗶𝗮 𝟰𝟬𝟬𝟬 - 𝟭𝟭𝟬𝟬𝟬𝗜𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝗮 𝟲𝟬𝟬𝟬 - 𝟭𝟰𝟬𝟬𝟬𝙇𝙖 𝙢𝙞𝙜𝙡𝙞𝙤𝙧𝙚 𝙘𝙡𝙞𝙣𝙞𝙘𝙖 𝙥𝙚𝙧 𝙞𝙡 𝙩𝙧𝙖𝙥𝙞𝙖𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙚𝙡𝙡𝙞 𝙞𝙣 𝙏𝙪𝙧𝙘𝙝𝙞𝙖È normale cercare il miglior medico per il trapianto di capelli in Turchia , non solo per il trapianto di capelli, ma anche per il leggero dolore che si può soffrire. I potenziali candidati al trapianto di capelli dovrebbero fare le loro ricerche in modo molto meticoloso. Perché è facile imbattersi in tante aziende che affermano di fare decine di operazioni al giorno con 6000-7000 innesti o cercano di fare vendite con le recensioni dei pazienti. Per un risultato positivo, il primo passo dovrebbe essere la scelta di una clinica con un medico legittimo.Il trapianto di capelli è una procedura che dovrebbe essere eseguita sotto la supervisione di un dermatologo, chirurgo plastico o esperti di estetica medica. Per questo motivo, è molto importante conoscere prima il medico della clinica che hai contattato e il modo in cui esegue il trapianto di capelli.𝙇𝙖 𝙙𝙚𝙧𝙢𝙖𝙩𝙤𝙡𝙤𝙜𝙖 𝘿𝙤𝙩𝙩.𝙨𝙨𝙖 𝙊𝙮𝙠𝙪 𝘾𝙚𝙡𝙚𝙣 𝙚𝙨𝙚𝙜𝙪𝙚 𝙞𝙡 𝙩𝙧𝙖𝙥𝙞𝙖𝙣𝙩𝙤 𝙙𝙞 𝙘𝙖𝙥𝙚𝙡𝙡𝙞 𝙙𝙖𝙡 2014Dopo essersi laureata presso la migliore scuola di medicina della Turchia, la dottoressa Oyku Celen ha completato la sua specializzazione in dermatologia per altri 5 anni. Accoglie i suoi pazienti nella sua clinica privata a Nisantasi, Istanbul. Possiede l’unica certificato MTQUA americano in Turchia. La clinica offre un servizio boutique ai suoi pazienti, progettato con l'architettura italiana, con i più alti standard tecnologici. Allo stesso tempo ti fa sentire a casa. Dal 2014 la dottoressa Celen riceve pazienti da vari paesi del mondo, in particolare Italia, Regno Unito, Stati Uniti e paesi scandinavi. Ha anche offerto programmi di tirocinio nel trapianto di capelli ed altri trattamenti dermatologici e organizza seminari e congressi sulle tecniche e gli sviluppi del trapianto di capelli in vari paesi del mondo.

Trapianto di capelli in Turchia: il dermatologo Dott.ssa Oyku Celen spiega la procedura di trapianto di capelli a Istanbul