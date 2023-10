Fernhay Solutions et Fin Logistics signent un accord pour l'acquisition par Fin de 100 vélos e-cargo

Le Fin eQuad se trouve sur le London Bridge Le Fin eQuad circule dans les rues de Londres

Dans ce progrès prometteur, Fin obtient 100 vélos e-cargo eQuad de Fernhay, marquant une étape clé dans leur mission de réinventer la logistique urbaine.

LONDON, UNITED KINGDOM, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- Fernhay Solutions, l'un des principaux fabricants de solutions de micro-mobilité de vélos e-cargo innovants ( https://fernhay.com/ ), et Fin , un pionnier mondial de la logistique durable ( https://finmile.co/ ) basé à Londres, sont ravis de dévoiler une collaboration révolutionnaire. Dans ce développement prometteur, Fin acquiert une flotte de 100 vélos e-cargo eQuad de Fernhay, marquant une étape importante dans leur mission commune de remodeler la logistique urbaine.Fernhay Solutions, réputé pour son double rôle de constructeur de véhicules zéro émission et de fournisseur de solutions logistiques innovantes, continue d'approfondir son partenariat avec Fin. Ensemble, ils restent inébranlables dans leur engagement de fournir des solutions écologiques sur mesure qui répondent aux défis complexes de la logistique urbaine moderne.Les véhicules zéro émission mondialement reconnus de Fernhay, y compris le célèbre vélo e-cargo eQuad et le transporteur de marchandises à pied eWalker, ont gagné la confiance de géants de l'industrie tels que UPS pour leurs livraisons dans le monde entier. Simultanément, Fin excelle dans la conception de réseaux logistiques du « dernier kilomètre/tronçon », efficaces offrant une approche globale de la logistique urbaine zéro émission.Cette acquisition de 100 vélos e-cargo, chacun d'une dimension de 3,02 /0,91 /1,95 m (L/P/H), souligne l’engagement inébranlable de Fin à la logistique urbaine durable et représente un pas important vers la création d'environnements urbains plus propres, plus intelligents et hautement durables.Rich Pleeth, cofondateur et PDG de Fin Sustainable Logistics, a commenté : "Nous avons testé de nombreux vélos e-cargo sur le marché et nous avons trouvé que la qualité de construction, la durabilité et la facilité d'entretien du Fernhay eQuad étaient les meilleures de sa catégorie, c'est pourquoi nous sommes ravis d'annoncer ce partenariat."»Peter Schenkman, COO chez Fernhay Solutions, a déclaré : « Fin est un de nos partenaires depuis plus d'un an et c'est merveilleux de les voir choisir le vélo e-cargo de Fernhay comme principal véhicule zéro émission pour la logistique dans les centres urbains alors qu'ils continuent à grandir. Fin a été un client difficile à satisfaire, mais heureusement notre véhicule a été construit pour un usage commercial, il est robuste et bénéficie d'une ingénierie de haute qualité".. »Fernhay Solutions et Fin sont prêts à poursuivre leur parcours collectif, en tirant parti de cette acquisition pour conduire les villes du monde entier vers des solutions de logistique urbaine plus propres, plus intelligentes et plus durables.Pour les demandes des médias ou de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :media@finmile.coenquires@fernhay.comÀ propos de Fernhay Solutions :Fernhay Solutions est un des principaux innovateurs dans le domaine de la fabrication de véhicules à zéro émission et des solutions de logistique urbaine. Avec un engagement envers la durabilité et l'innovation, Fernhay conçoit et produit des véhicules électriques de pointe, y compris l'eQuad, et s'associe avec des acteurs majeurs de l'industrie afin de transformer la logistique urbaine pour un avenir plus vert.À propos de Fin :Fin Mile est un pionnier dans la création de réseaux logistiques intelligents du dernier kilomètre. Leur approche globale de la logistique urbaine tire parti de la technologie et de l'innovation pour rationaliser les opérations de livraison, réduire l'impact environnemental et améliorer l'efficacité des livraisons du dernier kilomètre dans les zones urbaines.