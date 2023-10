Eleganz enthüllt: Inanna Beauty setzt mit großem Launch-Event den Standard für Schönheit

BERLIN, DEUTSCHLAND, October 18, 2023 / EINPresswire.com / -- "Bei Inanna wird Erfolg nicht nur an finanziellen Gewinnen gemessen, sondern auch an den positiven Auswirkungen, die wir auf das Leben der Menschen und die Verbesserung der Gesellschaft als Ganzes haben."- Anna Baret GuluevaMit einer glanzvollen Veranstaltung, die die Teilnehmer in ihren Bann zog, hat Inanna am Donnerstag, den 21. September 2023, den Vorhang für eine neue Ära der Schönheit und Selbstpflege gelüftet. Das Geschäft und der Salon, der die Standards für Schönheit neu definieren wird, begrüßte Journalisten, Fotografen, Schönheitsbegeisterte, Influencer und lokale Persönlichkeiten, um seine Ankunft als Leuchtturm für Luxus und Innovation im Herzen von Berlin Mitte zu feiern.Inanna befindet sich in der Charlottenstraße 19 und verspricht ein Erlebnis, das über die reine Ästhetik hinausgeht. Es ist ein Zufluchtsort, an dem sich die Kunden auf eine Reise der Verwandlung begeben, und die große Eröffnung war ein Beweis für dieses Engagement.Der Abend begann um 18 Uhr mit einer eleganten Zeremonie, die von geschätzten Mitgliedern der Gesellschaft beehrt wurde, darunter dem renommierten Fotografen Frank Altmann, dem Model Didi Veron, den Content Kreatorinnen Tina Ellen und Bianca Brömme, der erfolgreichen Unternehmerin Martina Manikowski, dem talentierten Sänger Henry de Winter sowie der charismatischen Moderatorin Sandra Pabst gab es einen besonderen Ehrengast: Julia Palfi von Biologique Recherche. Dieser symbolische Akt markierte den offiziellen Eintritt des Salons in die Berliner Schönheitslandschaft.Einer der Höhepunkte der Veranstaltung war die persönliche Präsentation von Inanna als Kosmetikgeschäft mit dem gesamten Produktkatalog der weltbekannten Kosmetikmarke Biologique Recherche, die ihr 50-jähriges Jubiläum mit dem Kultprodukt Lotion P50 feiert, und einer ganzen Reihe von Schönheitsbehandlungen, bei denen die Geschäftsführerin von Inanna, Anna Baret Gulueva, und Schönheitsexperten ihr Können unter Beweis stellten. Die Teilnehmer konnten sich aus erster Hand über die neuesten Trends bei Haut- und Haarbehandlungen informieren und wurden inspiriert, ihr eigenes Schönheitspotenzial zu entdecken.Im Laufe des Abends wurden die 30-40 Gäste mit exklusiven Geschenktaschen mit hochwertigen Schönheitsprodukten und einem großzügigen Behandlungsgutschein belohnt. Die Vorfreude und die Aufregung in der Luft waren spürbar.Köstliche Erfrischungen und Unterhaltung trugen zu den Festlichkeiten bei und schufen eine Atmosphäre des Feierns und der Freude. Die Veranstaltung war ein Beweis für das Engagement von Inanna, nicht nur die Schönheit zu verbessern, sondern auch die Stimmung seiner Kunden als klassischer französischer Salon zu heben.Die Gäste zeigten sich begeistert von der Atmosphäre und den modernen Behandlungsmethoden des Inanna Beauty Schönheitssalons. Irina Zech äußerte sich begeistert: "Wahrhaftig eine tolle Atmosphäre, Austausch mit gleichgesinnten Menschen - sehr wichtig für die persönliche Entwicklung!" Simone Ritzke schwärmte: "Ein sensationelles Studio. Alle und alles auf dem neuesten Stand der Behandlungsmethoden, an selbst das kleinste Detail wurde hier gedacht. Dieses Studio muss man erlebt haben. Danke für die Einladung und ich bin immer noch geflasht.""Inanna ist mehr als nur ein Salon; es ist ein Ort, an dem Schönheit auf Kunst trifft und Selbstpflege ein Luxus ist, den wir alle verdienen", sagte Geschäftsführerin Anna Baret Gulueva, die Visionärin hinter diesem Schönheitsrefugium. "Wir sind begeistert, unsere Leidenschaft und unser Fachwissen nach Berlin zu bringen, und wir können es kaum erwarten, uns gemeinsam auf diese Reise der Schönheit und Transformation zu begeben."Die große Eröffnungsveranstaltung war ein durchschlagender Erfolg und hat die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Inanna zu einem festen Begriff in der Schönheitsszene von Berlin wird. Mit seinem Engagement für persönliche Erfahrungen und der Verpflichtung, Menschen zu befähigen, ihre einzigartige Schönheit zu erkennen, ist Inanna bereit, Schönheitsstandards neu zu definieren und ein Leuchtfeuer der Eleganz in der Stadt zu werden.Für alle, die die große Eröffnung verpasst haben, lädt Inanna Sie ein, seine Welt der Schönheit und Verwandlung zu erleben. Besuchen Sie inanna.beauty , um einen Termin zu vereinbaren und ein Teil der Eleganz von Inanna zu werden.