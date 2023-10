Duurzaam en Veilig; De Laadstations van Flower Turbines Bieden het Allemaal.

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Nissewaard ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg

De laadstations van Flower Turbines hebben orkanen in zowel Nederland als Texas doorstaan.

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- De off-grid laadstations voor wind- en zonne-energie van Flower Turbines hebben orkanen in zowel Nederland als Texas doorstaan. Als je een windturbine op de markt brengt, wil je er zeker van zijn dat deze duurzaam en veilig is.De turbine is getest bij een windsnelheid van 200 kilometer per uur (120 mph) zonder mechanische problemen. Verder hebben de testen getoond dat hij al bij een windsnelheid van onder de 4 kilometer per uur (2 mph) in geweging komt anders dan bij de meeste turbines die pas rond de 9 beginnen. Dit geeft de kwaliteit van de aerodynamica en het ontwerp aan.Het laadstation wordt gebruikt om buiten het elektriciteitsnet energie op te wekken met behulp van wind- en zonne-energie en een batterij om kleine mobiliteits- en elektronische apparaten op te laden. Ze zijn stil, vogelvriendelijk, veilig en duurzaam.Hier zijn video’s van de testen die zijn uitgevoerd met de vrachtwagen van Flower Turbines: kleine turbines (gebruikt in ons laadstation): https://vimeo.com/819559089 en de medium-sized turbines: https://vimeo.com/836593410?share=copy Hier zijn video's van de wind-/zonne-laadstations in bedrijf:Flower Turbines maakt prachtige en technologisch geavanceerde kleine windturbines. Verder biedt zij ook oplaadstations voor aansluiting op het elektriciteitsnet alsook alleen op zonne-energie, samen met prachtige windturbines in drie maten. Meer informatie nodig? Maak contact met ons via support.eu@flowerturbines.com of bezoek onze website op https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, de EU-tak van het bedrijf, heeft voor dit product in twee afzonderlijke jaren de duurzaamheidsprijs van de Nederlandse overheid gewonnen. Het bedrijf begon in 2019 in Rotterdam in de accelerator PortXL en is sindsdien gegroeid.EU Website: https://www.flowerturbines.com/europe Volg ons op sociale media in zowel de EU als de VS om er zeker van te zijn dat u de laatste updates ontvangt, die kunnen variëren afhankelijk van de beschikbaarheid van nieuwe producten:LinkedIn EU: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn US: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Facebook EU: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083110252454 Facebook US: https://www.facebook.com/flowerturbines Instagram: https://www.instagram.com/flowerturbines_us/ Twitter: https://twitter.com/flowerturbines (@flowerturbines)Contact the EU team at support.eu@flowerturbines.comContact the US team at support.us@flowerturbines.comVimeo: https://vimeo.com/flowerturbines Youtube: https://www.youtube.com/@flowerturbines8768 Als u een project heeft, raden wij u ten zeerste aan dit eerst aan ons te beschrijven: https://forms.gle/FzF8xkKBvXWGFb3E8 Voor ons luxe artistieke parade paardje kunt u kijken op de volgende links:Facebook: https://www.facebook.com/FlowerPowerVIP/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flowerpower/ Instagram: https://www.instagram.com/flowerpower.vip/ Twitter: https://twitter.com/FlowerPowerVIP Youtube: https://www.youtube.com/@flowerpowervip4703

Flower Turbines Brand Video