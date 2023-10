Segurança e durabilidade! É isso o que as estações de recarga da Flower Turbines oferecem.

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Nissewaard ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 12, 2023 / EINPresswire.com / -- As estações de recarga eólica+solar fora da rede elétrica da Flower Turbines resistiram a furacões tanto na Holanda como no Texas. Quando se instala uma turbina eólica, existe a necessidade de ter a certeza absoluta que ela é segura e durável.A turbina foi testada com ventos de 200 km/h (120 MPH) e não apresentou problemas mecânicos. Outro fato sobre a turbina é que ela começa a girar com ventos abaixo de 4 km/h (2 MPH), enquanto a maioria começa a partir de 9 km/h. A combinação desses fatores é um indicador da qualidade da aerodinâmica e do design da mesma. estação de recarga é usada para gerar energia fora da rede elétrica através de energia eólica e solar, e uma bateria para carregar pequenos dispositivos móveis (como bicicletas elétricas, por exemplo) e eletrônicos. Ela é silenciosa, segura para pássaros, durável e firme.Segue aqui o teste feito com uma picape pela Flower Turbines: turbinas pequenas (usadas em nossa estação de recarga): https://vimeo.com/819559089 e turbinas médias: https://vimeo.com/836593410?share=copy Abaixo links para vídeos de nossas estações de recarga solar/eólica em funcionamento:A Flower Turbines fabrica pequenas turbinas eólicas bonitas e tecnologicamente avançadas. Ela também fornece estação de recarga (conectadas ou não a rede elétrica) que geram energia através de energia solar apenas ou em conjunto com turbinas eólicas de três tamanhos. Para maiores informações, por favor entre em contato através do email support.eu@flowerturbines.com ou visite o site https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, a filial da empresa na Europa recebeu o prêmio de sustentabilidade do governo holandês (the Dutch Government Sustainability Award) em dois anos distintos. Ela começou em 2019 em Rotterdam na aceleradora PortXL e tem crescido desde então.Site da UE: https://www.flowerturbines.com/europe Siga-nos nas redes sociais tanto nos EUA quanto na UE para garantir que você receberá as atualizações mais recentes, que podem variar, dependendo da disponibilidade de novos produtos:LinkedIn UE: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-bv LinkedIn EUA: https://www.linkedin.com/company/flower-turbines-llc Facebook UE: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083110252454 Facebook EUA: https://www.facebook.com/flowerturbines Instagram: https://www.instagram.com/flowerturbines_us/ Twitter: https://twitter.com/flowerturbines (@flowerturbines)Entre em contato com o time na UE através do email support.eu@flowerturbines.comEntre em contato com o time nos EUA através do email support.us@flowerturbines.comVimeo: https://vimeo.com/flowerturbines Youtube: https://www.youtube.com/@flowerturbines8768 Se você tem um projeto, nós recomendamos que você priorize descrever ele para nós: https://forms.gle/FzF8xkKBvXWGFb3E8 Para nossa marca artística de luxo: https://www.flowerpower.vip/ Facebook: https://www.facebook.com/FlowerPowerVIP/ LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/flowerpower/ Instagram: https://www.instagram.com/flowerpower.vip/ Twitter: https://twitter.com/FlowerPowerVIP Youtube: https://www.youtube.com/@flowerpowervip4703

Flower Turbines Brand Video