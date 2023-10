Nouvelle Découverte à 30 kHz : S-SHAPE Pro Révèle le Secret de la Sculpture Corporelle

S-SHAPE Pro cavitation machine 30k: conçu spécifiquement pour le modelage de la zone abdominale myChway slogan: Soyez belle avec le Hi Tech, soyez confiante en vous.

Introducing l'appareil de beauté S-SHAPE Pro cavitation machine 30k, équipé de 2 sondes à ultrasons à fréquence 30Khz&50Khz et d'une radiofréquence à six pôles.

PARIS, FRANCE, October 11, 2023 /EINPresswire.com/ -- De nombreux consommateurs avisés en matière de beauté et de modelage corporel sont conscients qu'aujourd'hui, que ce soit lors de recherches sur Google, de navigation sur eBay ou d'achats sur des plateformes telles qu'Amazon et Walmart, la plupart d'appareil anti cellulite par ultrasons que l'on trouve sont essentiellement des machines polyvalentes.

Il est important de rester concentré sur vos besoins spécifiques, sans céder aux sirènes du consumérisme. Vous méritez une solution simple et efficace qui répond précisément à vos attentes.

Introducing l'appareil de beauté S-SHAPE Pro, conçu spécifiquement pour le modelage de la zone abdominale!Il est équipé de deux sondes à ultrasons à double basse fréquence 30Khz Vs 50Khz et d'une radiofréquence à six pôles, conçues pour éliminer efficacement les excès de graisse abdominale.

La sonde à six pôles de radiofréquence et vacuum : qui résout efficacement le problème des graisses libres et offre des résultats visibles sur les graisses de plus grande taille. Lorsque le vacuum est appliqué sur la peau, il contribue à une répartition plus uniforme des graisses sous-cutanées, réduisant l'apparence de la cellulite, et combiné avec la radiofréquence à six pôles, il stimule la régénération du collagène, laissant la peau plus lisse et plus jeune.

La sonde à 30kHz : une sonde d'ultrasons à radiofréquence. Elle utilise des oscillateurs à double fréquence, fixées à 30 kHz et 50 kHz, idéale pour les couches de graisse sous-cutanée de 12 à 9 mm. Pour les utilisateurs chez lesquels les graisses sont le plus visibles au niveau de la zone abdominale, cette poignée est parfaitement adaptée pour cibler l'épaisseur de la couche de graisse. Ttandis que la fréquence de 50 kHz est plus adaptée aux zones avec une couche de graisse plus fine, comme les bras et les jambes.

Selon des rapports médicaux, la plupart des personnes ont une épaisseur de graisse corporelle comprise entre 4 et 13 mm, légèrement variable en fonction des zones. La plupart des appareils disponibles sur le marché sont équipés de fréquences de 40 kHz ou 80 kHz, ce qui les rend moins efficaces pour cibler les graisses profondes. Ce nouvel appareil professionnel de modelage de la zone abdominale par ultrasons comble cette lacune sur le marché, offrant des services plus significatifs aux consommateurs.

L'appareil propose deux modes d'utilisation pour convenir aux professionnels et aux utilisateurs non professionnels. Le mode professionnel permet aux experts de choisir librement entre les deux fréquences, tandis que le mode personnalisé sélectionne automatiquement la fréquence appropriée en fonction de la zone à traiter, simplifiant ainsi l'expérience utilisateur.

Ce qui distingue la poignée à 30 kHz est son innovation : elle intègre un programme de balayage automatique qui ajuste automatiquement la fréquence toutes les 5-7 minutes pour garantir une fréquence stable de 30 kHz ou 50 kHz pendant le traitement. Cela évite les pertes d'énergie et permet aux utilisateurs d'obtenir la fréquence de traitement maximale en un minimum de temps, garantissant des résultats visibles.

"La fréquence détermine la profondeur, la puissance détermine l'intensité" : La fréquence des ultrasons détermine la profondeur à laquelle la poignée agit sous la peau. Plus la couche de graisse est épaisse, comme au niveau de la zone abdominale, plus une poignée à basse fréquence est nécessaire. À l'inverse, pour les zones où la couche de graisse sont plus fines, comme le visage et le cou, une poignée à haute fréquence est plus appropriée. S-SHAPE Pro : L'as du Body Sculpting pour une silhouette au top !

Chez myChway, une marque en constante évolution dans le développement de dispositifs de beauté, nous mettons toujours les besoins de nos clients au premier plan. Nous explorons continuellement les besoins des utilisateurs pour fournir des produits et des services véritablement précieux.