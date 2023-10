Robuste et Sûre : Les Stations de Recharge de Flower Turbines

Wind and Solar E-bike Charging Poles ZW Charging Station in Leiderdorps ZW Charging Station in Nissewaard ZW Charging Station in Oostzaan ZW Charging Station in Tilburg

Les stations de recharge éoliennes/solaires hors réseau de Flower Turbines ont résisté aux ouragans aux Pays-Bas et au Texas.

Les stations de recharge éoliennes/solaires hors réseau de Flower Turbines ont résisté aux ouragans aux Pays-Bas et au Texas. Si vous envisagez d'installer une éolienne dans la rue, vous souhaitez être sûr qu'elle soit robuste et sûre.La turbine a été testée à des vents atteignant 200 kilomètres par heure (120 miles par heure) sans aucun problème mécanique. Elle démarre également à des vitesses inférieures à 4 kilomètres par heure (2 miles par heure), tandis que la plupart des éoliennes commencent à environ 9 kilomètres par heure. Cette combinaison témoigne de la qualité de l'aérodynamique et de la conception.La Station de Recharge est utilisée pour produire de l'énergie hors réseau avec le vent, le soleil et une batterie pour recharger de petits appareils de mobilité et électroniques. Elles sont silencieuses, respectueuses des oiseaux, sûres et durables.Voici des tests des éoliennes Flower Turbines :des turbines de petite taille (utilisées dans notre station de recharge) : https://vimeo.com/819559089 et des turbines de taille moyenne : https://vimeo.com/836593410?share=copy Voici des vidéos des stations de recharge éoliennes/solaires en fonctionnement :Flower Turbines fabrique de magnifiques éoliennes de petite taille, technologiquement avancées. L'entreprise propose également des stations de recharge connectées au réseau et des stations solaires uniquement, ainsi que trois tailles d'éoliennes magnifiques. Flower Turbines BV, la branche européenne de l'entreprise, a remporté le prix de durabilité du gouvernement néerlandais à deux reprises pour ce produit. L'entreprise a été créée en 2019 à Rotterdam dans l'accélérateur PortXL et a depuis connu une croissance constante.

Flower Turbines Brand Video