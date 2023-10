CG RETAIL annonce l’acquisition de la marque de triathlon JUJE

JUJE, marque française spécialisée dans les vêtements pour triathlètes, intègre CG RETAIL, conglomérat international de marques Digitally Native Vertical Brand.

Grâce à cette union, JUJE profite des synergies de CG RETAIL, enrichissant son portefeuille de marques. Ensemble, nous visons à positionner JUJE en leader en France, puis mondialement.” — Charles GERARD

PARIS, IDF, FRANCE, October 10, 2023 / EINPresswire.com / -- L’acquisition de JUJE vise à accélérer le développement du portefeuille de marques DNVB de CG RETAIL. Cette stratégie ambitieuse s'inscrit dans la volonté de CG RETAIL de développer sa position de diversification sur le marché en intégrant des marques à fort potentiel. Avec son expertise avérée et ses ressources conséquentes, CG RETAIL envisage d’apporter à JUJE les outils nécessaires à une croissance exponentielle et à une expansion internationale.Créée en 2019 à l'initiative de 2 passionnés de triathlon – Julien et Jérémy -, JUJE a été inspirée par la fusion intime entre les 3 disciplines du triathlon : la course à pied, le vélo et la natation. Le triathlon symbolisant la force et l'équilibre. La marque JUJE ( trifonctions ) est une réponse à la négligence de l'équilibre entre la ténacité et l'élégance dans le monde du triathlon. Elle incarne la fluidité de la natation, la puissance du cyclisme et la durabilité de la course à pied. En d'autres termes, JUJE représente l'équilibre parfait.Modernité, qualité supérieure et vision égalitaire sont au cœur de JUJE. La marque met en avant que, sur le terrain, tous les triathlètes, hommes ou femmes, ne visent qu'un seul objectif : se surpasser. JUJE incarne une nouvelle ère du triathlon, s'adressant tant aux performeurs qu'à ceux en quête d'un style unique.CG RETAIL est l'un des acteurs majeurs du secteur des marques digitales à l’international, reconnu pour sa capacité à identifier, acquérir et développer des marques DNVB à fort potentiel. CG RETAIL est synonyme d'excellence, d'innovation et de leadership. Sa vision stratégique et son expertise lui permettent de bâtir un portefeuille diversifié de marques, positionnant ainsi sa filiale française comme un futur leader sur un marché français regorgeant d’opportunités.« Cette collaboration mutuellement bénéfique va permettre à JUJE de bénéficier des synergies du groupe, tout en offrant à CG RETAIL une nouvelle pépite à son riche éventail de marques. Ensemble, nous sommes convaincus que cette nouvelle étape propulsera JUJE sur le devant de la scène française puis mondiale, tout en renforçant la vision stratégique et l'empreinte globale de CG RETAIL. » déclare Charles GERARD.

Juje - Marque française de triathlon - combinaisons trifonctions