《2023 年億萬富翁報告》：超級富豪新階層崛起

倫敦, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根據由財富和投資移民諮詢公司 Henley & Partners 今天發表的 《2023 年億萬富翁報告》（2023 Centi-Millionaire Report ，目前全球有 28,420 名億萬富翁，是 20 年前的兩倍以上，與去年同期相比則增加了 12%。此報告採用全球財富情報公司 New World Wealth 的獨家數據。 這些極具影響力的頂尖富豪共同組成急速增長的全球菁英階層，各自擁有 1 億美元或以上的可投資資產。



正如去年的 首份報告 所述，在國家或地區層面，大多數億萬富翁集中在美國（38%），其次是中國和印度等大型新興市場。 全球三分之一的億萬富翁居住在各地 50 個主要城市，其中紐約市榮登榜首，共有 775 名億萬富翁。

Henley & Partners 行政總裁 Juerg Steffen 博士 表示，擁有 1 億美元以上的資產，是當今世界對「超級富豪」的最合適定義。 「不久前的 20 世紀 90 年代末，大多數銀行認為擁有 3,000 萬美元的財富就足以躋身這個階層。 然而，其後資產價格大幅上漲，1 億美元成為了新的基準。」

最多億萬富翁的城市

紐約市位居榜首，緊隨其後是擁有 692 名億萬富翁的灣區，第三名則是洛杉磯，共有 504 名億萬富翁。 在過去 12 個月中，紐約超級富豪階層的增幅略高於 5%，而灣區更增加了 11%。 芝加哥亦躋身前 10 名，以 286 名億萬富翁位居第 9 位，但與去年相比則大幅減少近 16%。

截至 2023 年 6 月，美國有 12 個城市躋身前 50 名，共計有 3,311 名億萬富翁，佔全球億萬富翁人口的 11.7%。

相較之下，英國僅有首都倫敦一個城市進入前 50 名，以 388 名億萬富翁排名第 4，佔全球億萬富翁人口的 1.4%。 倫敦曾經是全球財富和權勢中心，但現在似乎不復昔日光輝。 一年前，倫敦有 406 名億萬富翁，但在短短 12 個月內減少了 4.4%。

在排名靠前的地區中，亞洲令人刮目相看，共有四個亞洲城市和地區躋身億萬富翁全球十大定居地之列。 中國大陸有兩個城市進入前 10 名，北京以 365 名億萬富翁排名第 5，上海則憑著 332 人而排名第 6。 新加坡緊隨其後，以 330 人而位列第 7 位；而香港（中國特別行政區）則排名第 8 位，有 305 名億萬富翁。 巴黎和法蘭西島排名第 10 位，共有 280 名億萬富翁。

預計「全球南方」（Global South）將蓬勃發展

在前 50 名城市中，估計未來十年億萬富翁人口增長最快是中國的電商中心杭州，預計將有 95% 的升幅，緊隨其後是科技重鎮深圳（88%）。

從現時到 2033 年，作為新興國際化商業中心的沙特阿拉伯利雅得和印度最大的商業中心德里預計分別達到 85% 的增長率，兩者並列第三位；而金融之都孟買的億萬富翁數量則預計會增加 80%。 到 2033 年，美國科技熱點奧斯汀亦預計將達到 84% 的強勁增長。

杜拜經濟充滿活力且多元化，與孟買相去不遠，預計在未來 10 年的億萬富翁數量增長率為 78%，其次是中國的主要交通和貿易中心廣州（76%），以及全球生活成本最高的城市摩納哥（72%）。

據估計，澳洲的億萬富翁數量亦將大幅增加，墨爾本增加 67%，悉尼增加 60%，珀斯亦增加 57%。 相較之下，洛杉磯的億萬富翁增長率預計只有 17%，倫敦則為 12%，芝加哥為 6%，莫斯科更只有 5%。

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