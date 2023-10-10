《2023年亿万富翁报告》：超级富豪新阶层浮现

伦敦, Oct. 10, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 根据由财富和投资移民咨询公司 Henley & Partners 今天发布的《2023年亿万富翁报告》（ 2023 Centi-Millionaire Report ）显示，目前全球有28,420名亿万富翁，是20年前的两倍多，与去年同期相比则增加了12%。该报告采用了全球财富情报公司 New World Wealth 提供的独家数据。 这些极具影响力的超级富豪共同组成快速发展的全球菁英阶层，他们拥有1亿美元或以上的可投资资产。



正如去年的 首份报告 所述，在国家或地区层面，大多数亿万富翁集中在美国（38%），其次是中国和印度等大型新兴市场。 全球三分之一的亿万富翁居住在全球50个主要城市，其中纽约市有775名亿万富翁，荣登榜首。

Henley & Partners的首席执行官 Juerg Steffen博士 表示，拥有1亿美元以上的资产代表了当今世界对“超级富豪”的最佳定义。 “不久前，在20世纪90年代末，大多数银行认为拥有3,000万美元的财富就达到了这个阶层。 然而，此后资产价格大幅上涨，所以1亿美元成为了新的基准。”

最多亿万富翁的城市

纽约市位居榜首，而有着692名亿万富翁的湾区则紧随其后。第三名是洛杉矶，当地有504名亿万富翁。 在过去12个月中，纽约超级富豪群体的增长率略高于 5%，而湾区则增加了11%。 芝加哥也跻身前10名，以286名亿万富翁位居第9位，但与去年相比，这数量大幅下降了近16%。

截至2023年6月，美国有12个城市进入前50名，共计有3,311名亿万富翁，占全球亿万富翁人口的11.7%。

相比之下，英国仅有伦敦这一个城市进入前50名，该城市以388名亿万富翁排名第4位，占全球亿万富翁人口的1.4%。 伦敦曾经是全球财富和权势中心，但现在似乎已经陷入衰退。 一年前，这英国的首都还有406名亿万富翁，但在短短12个月内就减少了4.4%。

在排名靠前的地区中，亚洲令人印象深刻：有四个亚洲城市和国家跻身亿万富翁全球十大聚居地之列。 中国大陆有两个城市进入前10名：北京以365名亿万富翁排名第5，上海以332人排名第6。 新加坡紧随其后，以330人位居第7位；而中国香港特别行政区则位居第8位，有305名亿万富翁。 巴黎和法兰西岛排名第10位，当地有280名亿万富翁。

预计“全球南方”（Global South）将蓬勃发展

在前50名城市中，据估计在未来十年内其亿万富翁人口增长最快的是中国的电商中心杭州，预计将增长95%，紧随其后的是著名科技中心深圳（88%）。

从现在到2033年，新兴国际化商业中心沙特阿拉伯利雅得和印度最大的商业中心德里的增长率预计将分别达到85%，并列第三；而金融之都孟买的亿万富翁数量则预计会增长80%。 到2033年，美国科技之都奥斯汀也预计将实现84%的强劲增长。

迪拜经济充满活力且具有多元化，与孟买相差不远，预计在未来10年内其亿万富翁数量增长率为78%，其后是中国主要交通和贸易中心广州（76%），以及世界上生活成本最高的城市摩纳哥（72%）。

澳大利亚的亿万富翁数量据估计也会大幅增加：墨尔本增加67%，悉尼增加60%，珀斯增加57%。 相比之下，洛杉矶的亿万富翁增长率预计仅为17%，伦敦为12%，芝加哥为6%，莫斯科仅为5%。

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