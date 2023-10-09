450名各界專家和領袖參與正曄泰賀年度峰會，著重創新和未來發展
EINPresswire.com/ -- 9月12日在台灣W酒店，450名各界專家和領袖參與正曄泰賀年度峰會。本次峰會著重探討未來可能的創新和發展趨勢，共計42個座談和演講。
政治與商機
在明年1月的選舉即將到來，正曄泰賀均致力於與各界合作，包括政府機構和各大企業，以促進更多創新和發展。
創新在此刻
在正曄泰賀年度峰會中，兩家公司都認為，創新已經不再是未來，而是現在。新技術如AI、區塊鏈和大數據正在改變我們的工作和生活方式。
多元視角
除了兩家公司的高級管理人員外，也有來自不同領域的專家出席，讓討論更加多元和全面。
合作與共贏
參與的公司都看好在全球化的背景下，不同機構和公司之間的合作將越來越重要，希望透過這種合作為客戶提供更全面和安全的服務。
應對挑戰
在面對全球性問題，例如政治衝突或政策變化時，兩家公司呼籲大家應共同努力，以創新和積極的方式來應對。
展望未來
正曄泰賀年度峰會計劃繼續促進加強各方的合作關係，並將其延伸至更多領域，包括但不限於數據分析和解決方案等。
DAVID
政治與商機
在明年1月的選舉即將到來，正曄泰賀均致力於與各界合作，包括政府機構和各大企業，以促進更多創新和發展。
創新在此刻
在正曄泰賀年度峰會中，兩家公司都認為，創新已經不再是未來，而是現在。新技術如AI、區塊鏈和大數據正在改變我們的工作和生活方式。
多元視角
除了兩家公司的高級管理人員外，也有來自不同領域的專家出席，讓討論更加多元和全面。
合作與共贏
參與的公司都看好在全球化的背景下，不同機構和公司之間的合作將越來越重要，希望透過這種合作為客戶提供更全面和安全的服務。
應對挑戰
在面對全球性問題，例如政治衝突或政策變化時，兩家公司呼籲大家應共同努力，以創新和積極的方式來應對。
展望未來
正曄泰賀年度峰會計劃繼續促進加強各方的合作關係，並將其延伸至更多領域，包括但不限於數據分析和解決方案等。
DAVID
Manpower
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