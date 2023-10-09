300名業內的專業人士於喜來登酒店參與聖富投資與泰賀投資新聞發佈會
EINPresswire.com/ -- 在台灣喜來登酒店舉辦了聖富投資與泰賀投資新聞發佈會，吸引了300名業內的專業人士。在新聞發佈會中宣佈針對六大核心產業—包括電子產業、AIoT、半導體、再生能源、太空產業等—進行了重點拓展。
持續創新與拓展
聖富投資新聞發佈會中提及已進行至第6年的持續創新，不僅持續投資於各種新創企業，也在現有專案中進行再增資。該公司與包括CVC在內的多家法人投資機構共同參與。
"我們的策略與目標是與民間投資人和其他主力合作，共同推動各產業的發展," 分析師團隊表示。
跨界合作與創新
除了內部發展，聖富 投資與泰賀 投資公司成功地建立了早期的合作環境。這次聯合發展主要涵蓋了電子產業、AI人工智慧、生技生醫及文創產業等領域。
"我們對於這次的合作感到非常高興，也很期待未來能夠帶來更多的跨界合作和創新應用," 泰賀布的代表表示。
積極展望未來
聖富投資對未來的發展充滿信心，不僅計劃孵化更多創新企業，也希望確保公司發展道路上持續穩健。
"我們的目標是走更長遠的路，與更多的合作夥伴和企業合作，為台灣乃至全球的產業發展貢獻我們的一份力量。" 聖富投資的負責人總結道。
DAVID
持續創新與拓展
聖富投資新聞發佈會中提及已進行至第6年的持續創新，不僅持續投資於各種新創企業，也在現有專案中進行再增資。該公司與包括CVC在內的多家法人投資機構共同參與。
"我們的策略與目標是與民間投資人和其他主力合作，共同推動各產業的發展," 分析師團隊表示。
跨界合作與創新
除了內部發展，聖富 投資與泰賀 投資公司成功地建立了早期的合作環境。這次聯合發展主要涵蓋了電子產業、AI人工智慧、生技生醫及文創產業等領域。
"我們對於這次的合作感到非常高興，也很期待未來能夠帶來更多的跨界合作和創新應用," 泰賀布的代表表示。
積極展望未來
聖富投資對未來的發展充滿信心，不僅計劃孵化更多創新企業，也希望確保公司發展道路上持續穩健。
"我們的目標是走更長遠的路，與更多的合作夥伴和企業合作，為台灣乃至全球的產業發展貢獻我們的一份力量。" 聖富投資的負責人總結道。
DAVID
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