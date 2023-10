Smarteo inaugure Hackademia, le Premier Hackerspace dédié aux loisirs ludiques 2.0

Smarteo, startup de robotique éducative, annonce avec enthousiasme l'ouverture de son tout premier Hackerspace, Hackademia.

CHATENAY-MALABRY,, ÎLE-DE-FRANCE, FRANCE, October 9, 2023 /EINPresswire.com/ -- Smarteo, startup spécialisée dans l’Éducation, la Médiation Culturelle et les Loisirs Ludiques 2.0, annonce avec enthousiasme l'ouverture de son tout premier Hackerspace, Hackademia. Pionnier dans la conception de dispositifs éducatifs liés aux sciences et technologies STEM, Smarteo marque le paysage éducatif depuis 2018. La startup a été honorée de plusieurs prix, dont celui de l'Innovation au MadeIn92 en 2012 et une médaille au concours international d'inventeurs Lépine en 2013.

Éduquer autrement avec Smarteo

Depuis ses débuts, Smarteo s'ngage à agir pour l'apprentissage des compétences scientifiques et techniques de manière ludique. La startup collabore avec les collectivités et les établissements culturels pour organiser des ateliers créatifs destinés aux enfants et adolescents. Plus de 15 000 participants ont bénéficié de ces initiatives novatrices, élargissant ainsi la diffusion de la culture de l'innovation.

Hackademia : La prochaine étape dans la diffusion de la culture numérique

Avec l'inauguration de Hackademia, Smarteo franchit une nouvelle étape audacieuse dans la promotion de la culture numérique. Ce Hackerspace sera un lieu dédié à l'accueil de groupes d'enfants et d’adolescents dans un espace conçu pour stimuler la créativité et favoriser le développement de l’esprit "maker" et du "Learning by doing". Équipé d'imprimantes 3D, de drones, d'outils de découpe, de prototypage, de cartes électroniques et de robots, Hackademia offre aux jeunes curieux l'opportunité d'explorer les technologies de demain.

Tout au long de l'année, Hackademia proposera des stages et des ateliers, ainsi que des événements et des conférences. Les participants auront l'occasion de plonger dans l'univers de la technologie de manière interactive et éducative.

Inauguration le 10 octobre à Chatenay-Malabry

L'inauguration officielle de Hackademia a lieu le 10 octobre à Chatenay-Malabry. Cet événement marquant réunira monsieur Carl Segaud, maire de Chatenay-Malabry, ainsi que les partenaires historiques de Smarteo. La présence de ces acteurs clés souligne l'importance de cette nouvelle initiative qui ouvre une nouvelle page dans le livre de l'innovation et de l'éducation chez Smarteo.

Smarteo, par le biais de Hackademia, demeure résolument engagé dans la création d'un avenir éducatif où l'apprentissage est synonyme de plaisir et d'exploration constante. Cette inauguration représente un moment charnière pour Smarteo et renforce son rôle en tant que leader incontesté dans

le domaine de l'éducation 2.0.



À propos de Smarteo

Smarteo, fondée en 2018, est une startup de robotique éducative spécialisée dans la conception de dispositifs novateurs visant à promouvoir l'apprentissage ludique des compétences scientifiques et techniques. Reconnue pour son engagement envers l'éducation 2.0, Smarteo a remporté plusieurs prix, confirmant sa position en tant qu’acteur incontournable du secteur.

À propos de Hackademia

Hackademia est le premier Hackerspace de Smarteo dédié aux loisirs ludiques 2.0. Il offre un environnement stimulant pour les enfants et les adolescents, favorisant la créativité, le "maker spirit" et l'apprentissage pratique des technologies émergentes. Avec une variété d'ateliers et de stages programmés tout au long de l'année, Hackademia ouvre la porte à une exploration passionnante du monde numérique pour les jeunes esprits curieux.