Mohawk Industries, Inc. 誠邀您參加 2023 年第三季度業績電話會議

喬治亞州卡爾霍恩市, Oct. 08, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 與 Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 協力的 2023 年第三季度業績報告將於 2023 年 10 月 26 日星期四發布，誠邀您收聽於美國東部時間 2023 年 10 月 27 日星期五上午 11:00 召開的直播電話會議。



主題： Mohawk Industries, Inc.

2023 年第三季度業績電話會議 時間： 2023 年 10 月 27 日

美國東部時間上午 11:00 場所： www.mohawkind.com

選擇投資者資訊 方式： 透過互聯網現場直播 - 只需登錄上述網址或

於以下網址註冊電話會議：

https://dpregister.com/sreg/4129026795/18d03660587a8

電話會議直播：撥打 1-833-630-1962 （美國/加拿大）

撥打 1-412-317-1843 （國際）

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，致力於為世界各地的住宅和商業空間提供優質產品。Mohawk 擁有垂直一體化製造和分銷流程，在生產地毯、小地毯、磁磚、層壓板、木材、石材和乙烯基地板方面具有競爭力優勢。我們的創新能力居業內首位，公司品牌因所生產的產品和使用的技術而與眾不同，可以滿足所有改建和新建設項目的需求。我們旗下的品牌在業內備受認可，其中包括 American Olean、Daltile, Durkan、Eliane、Feltex、Godfrey Hirst、IVC、 Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Quick-Step 和 Unilin。Mohawk 在過去十年間成功從一家美國地毯製造商轉型為全球最大地板公司，其業務範圍涉及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、馬來西亞、墨西哥、新西蘭和美國。

若無法在指定時間收聽直播，可於 2023 年 11 月24 日前透過撥打以下電話收聽電話會議重播：美國：1-877-344-7529，加拿大：1-855-669-9658，或國際：1-412-317-0088，並輸入會議號 # 9747702。

聯絡方式：

Mohawk Industries, Inc.

James Brunk，財務總監

706-624-2239