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Nikkiso 擴展在美國的業務以支援其不斷增長的氫業務

加州特曼庫拉, Oct. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd. 旗下的Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下簡稱該集團）今天宣布已完全收購其在加州穆列塔的設施以及 16.4 英畝土地，以擴展其製造和測試業務。

目前，該集團製造和測試低溫蒸發器、熱交換器、工藝設備組件、空分裝置和液化產品 — 此次業務擴展將在現場新增四個氫氣測試站，以支援該集團不斷增長的氫業務。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 的行政總裁 Peter Wagner 說：「隨著能源過渡的推進，氫經濟正在加速發展，而 Nikkiso 將發揮重要作用。」「該設施擴增使我們能夠擴大業務規模，更好地滿足全球對我們尖端低溫產品和技術的需求。」

施工將於 2024 年上半年開始。

關於 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases
Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 隸屬於日本 Nikkiso Co., Ltd. 的工業部門。該集團總部位於南加州，其設施、辦事處和服務中心遍布世界各地，製造和維護工程低溫氣體處理設備（如泵、渦輪膨脹機、熱交換器等）以及有關工業氣體、天然氣液化 (LNG)、氫液化、氨和碳捕獲及液化等工藝的處理設施。

媒體聯絡人
Lisa Adams
+1 405 492 1689


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