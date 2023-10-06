Nikkiso 扩大在美国的业务以支持其不断增长的氢业务

加利福尼亚州特曼库拉, Oct. 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nikkiso Co., Ltd. 旗下的 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group（以下简称该集团）今天宣布已完全收购其在加利福尼亚州穆列塔的设施以及 16.4 英亩土地，以扩大其制造和测试业务。



目前，该集团制造和测试低温蒸发器、热交换器、工艺设备组件、空分装置和液化产品 — 此次业务扩张将在现场新增四个氢气测试站，以支持该集团不断增长的氢业务。

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases 的首席执行官 Peter Wagner 表示：“随着能源过渡的推进，氢经济正在加速发展，而 Nikkiso 将发挥重要作用。”“该设施扩增使我们能够扩大业务规模，更好地满足全球对我们尖端低温产品和技术的需求。”

施工将于 2024 年上半年开始。

关于 Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases Group 隶属于日本 Nikkiso Co., Ltd. 的工业部门。该集团总部位于南加利福尼亚，其设施、办事处和服务中心遍布世界各地，制造和维护工程低温气体处理设备（如泵、涡轮膨胀机、热交换器等）以及有关工业气体、天然气液化 (LNG)、氢液化、氨和碳捕获及液化等工艺的处理设施。

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