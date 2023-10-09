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「永富泰賀百萬財富計劃」即將推出，目標收益飆升至410%

「永富泰賀百萬財富計劃」

永富泰賀百萬財富計劃

台灣, October 9, 2023 /EINPresswire.com/ -- 近日隨著市場利空頻繁出現，烏俄戰爭的延續，聯準會連續的放鷹升息製造市場的恐慌，使得多頭市場出現動盪，市場資金開始出現流失，場上出現許多觀望氣氛多空不一，更是有多名專家指出台股上漲超過市場預期，恐出現大型回落下殺的可能，種種跡象使得投資者進入恐慌使得市場更加的動盪。

跨領域合作
永富泰賀、兆豐、群益等多家知名券商和投信機構聯手，開啟第四屆新興市場獲利模式。這一跨領域的合作將助於捕捉亞洲，特別是台灣和東南亞快速增長的投資機會。

金融專家的共識
泰賀投資，作為全球資產管理的領軍品牌，也給予了強有力的支持。泰賀憑藉其多年的投資經驗和全球視野，提供了多元化的投資方案和專業的責任投資理念。

關鍵策略
本次合作的成功也得益於永富的專業股票分析團隊，他們不僅具有深厚的市場洞察力，還有豐富的投資策略和管理經驗。通過與外資和投信機構的深度合作，整個計劃將更具操作性和可行性。

邁向成功的第一步
「永富泰賀百萬財富計劃」不僅是一個投資計劃，更是一個全面的財富管理方案。通過這一合作，永富投資、泰賀以及各大券商和投信機構希望能為投資者創造更多的價值，並在逆境中實現成功。

面對當前金融市場的多變和不確定性，因此聯合各大券商和投信機構，決定共同推出一項嶄新的投資計劃，名為「永富泰賀百萬財富計劃」，目標是使投資者的收益飆升至410%以上。

DAVID
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「永富泰賀百萬財富計劃」即將推出，目標收益飆升至410%

Distribution channels: Building & Construction Industry, Consumer Goods, Electronics Industry


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