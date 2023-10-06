ROSEN，一家在全球享有聲譽的律師事務所，鼓勵 Waldencast plc 的投資者詢問證券集體訴訟調查事宜 – WALD，WALDW

紐約, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) --

事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm，宣布代表 Waldencast PLC (NASDAQ: WALD，WALDW) 的股東進行可能的證券申索調查。此調查源於 Waldencast 可能向投資公眾發布了重大誤導性商業資訊的指控。

影响：若您曾購買過 Waldencast 證券，您可能有權透過後酬約定獲得賠償，而無須支付任何自付費用或成本。Rosen Law Firm 在準備一項針對投資者損失進行追討的集體訴訟。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=18362 ，或撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com 諮詢 Phillip Kim 律師，瞭解此集體訴訟的資訊。

案件詳情2023 年 7 月 5 日，股市閉市後，Waldencast 向美國證券交易委員會 (SEC) 提交了一份當前報告，其中披露的內容包括該公司已收購的 Obagi 公司的某些財務報表不再可靠，因為 Waldencast 預計將重新編制這些財務報表。

受此新聞影響，Waldencast 股價於 2023 年 7 月 6 日每股下跌了 0.76 美元，跌幅 10.2%，收市價為 6.63 美元。

為何選擇 ROSEN LAW：我們建議投資者選擇在起主導作用方面具有成功業績紀錄的合格法律顧問。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」 (Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

歡迎透過以下方式關注我們獲知最新動態：LinkedIn： https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm ，Twitter： https://twitter.com/rosen_firm ，或 Facebook： https://www.facebook.com/rosenlawfirm/ 。

律師廣告。過往結果並不保證獲得類似的結果。

-------------------------------

聯絡資訊：

Laurence Rosen 律師

Phillip Kim 律師

The Rosen Law Firm, P.A.

275 Madison Avenue, 40th Floor

New York, NY 10016（美國）

電話：(212) 686-1060

免費電話：(866) 767-3653

傳真：(212) 202-3827

lrosen@rosenlegal.com

pkim@rosenlegal.com

cases@rosenlegal.com

www.rosenlegal.com