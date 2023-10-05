Duck Creek Technologies 於 2023 年 IDC FinTech 排名中獲得「解決方案提供商 50 強」和「快速成長金融科技公司 100 強」的地位

此榮譽伴隨着生態系統合作夥伴和支援全球保險業務的全球科技領袖而來

波士頓, Oct. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies，一家引領未來財產傷害 (P&C) 以及一般保險的智能解決方案提供商，今天宣布其在 2023 年 IDC FinTech 排名中被認定為「解決方案提供商 50 強」和「快速成長金融科技 100 強」。這是 Duck Creek 連續第二年在這一具有威望的榜單上 與其他全球科技領袖並列，展示了其顯著的、持續的增長和強大的市場吸引力。



IDC FinTech 排名根據前一年的收入結果選擇全球科技領袖。今年排名中的企業對金融服務行業的現代化和數碼化轉型至關重要，而 Duck Creek 很榮幸能與生態系統合作夥伴一同被命名，如 Accenture、Capgemini、Cognizant、CoreLogic、DocuSign、Eviden、Experian、EY、Hexaware、HCLTech、IBM、LTIMindtree、Microsoft、NTT DATA、Smart Communications、TransUnion 和 Wipro。Duck Creek 透過專注於客戶成功和其合作夥伴生態系統方法，實現了按年增長，堅信「集體的力量」是支援全球最先進的保險公司，提供市場領先科技解決方案的關鍵。

「我們全球客戶和夥伴的深厚信賴，加上我們的世界級科技和屢獲殊榮的企業文化，使 Duck Creek 能夠在適應動態的宏觀環境和不斷變化的保險業趨勢時，達到歷史性的增長，」Duck Creek Technologies 的首席收入官 Rohit Bedi 說。「我們被列入 2023 年 IDC FinTech 排名進一步證明了我們對於推動客戶取得成功的熱情，以及我們作為一個全球信賴的現代 P&C SaaS 品牌，為保險業帶來的獨特價值。」

「IDC 已製作 IDC FinTech 排名達二十年，現已擴大這個計劃，現包括全球前 150 大的解決方案供應商，確保我們能真實反映全球最大的 FinTech 公司，」IDC 的研究主任 Marc DeCastro 說。「這份榜單上的科技公司提供了必要的創新，使金融服務始終處於領先地位，為客戶的金融旅程的各個方面提供現代化的數碼體驗。」

關於 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家引領未來財產保險 (P&C) 和一般保險智能解決方案的提供商。我們的平台是現代保險系統的基礎，使保險業能夠利用雲計算的力量，實現敏捷、智能且持續發展的營運。真誠、使命和透明是 Duck Creek 的核心價值，我們相信保險應該在個人和企業最需要的時候、地點和方式為他們提供支援。我們的市場領先解決方案可以單獨獲得或作為 全套解決方案 獲得，所有解決方案都可以透過 Duck Creek OnDemand 獲得。欲了解更多有關資訊，請瀏覽 www.duckcreek.com 。關注 Duck Creek 的社交頻道以獲得最新資訊 – LinkedIn 和 Twitter。