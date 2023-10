AIPLUX à la Fashion Week de Paris : L'Intelligence Artificielle révolutionne la lutte contre la contrefaçon

Fashion Week de Paris (PFW) AIPLUX a remporté la première place lors du concours du Forum de haut niveau qui s'est tenu dans la Silicon Valley de Grenoble (France) AIPLUX a remporté le premier prix de l'écosystème d'innovation de l'équipe d'innovation mondiale lors du concours du Forum de haut niveau

L’IA au service de la propriété intellectuelle élève AIPLUX au rang d'acteur majeur contre la contrefaçon, insufflant un nouvel élan à la mode mondiale.

PARIS, FRANCE, October 6, 2023 / EINPresswire.com / -- La Fashion Week de Paris (PFW) occupe une place particulière dans le calendrier mondial de la mode. Cette année, la saison printemps/été 2024 s’est tenue du 25 septembre au 3 octobre derniers. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle (IA) en 2023, le monde de la mode entre dans une ère sans précédent qui regorge d’opportunités commerciales, telle la révélation du dispositif « AI Pin » présenté lors du défilé Coperni. L'intégration de l'IA dans le monde de la mode a ouvert des opportunités d’expérimentation pour les créateurs établis et les jeunes talents, dans un secteur qui valorise constamment l’innovation et la créativité. Toutefois, cette évolution a également fait d'eux une cible privilégiée pour les contrefacteurs qui cherchent à tirer profit des imitations de ces produits haut de gamme.La contrefaçon reste une épine dans le pied de l'industrie de la mode. Selon les rapports de l'Office de l'Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO) et de l'OCDE, le commerce international de produits contrefaits a atteint 464 milliards de dollars en 2019, soit 2,5 % du commerce mondial. Ces chiffres restent cohérents avec ceux des années précédentes, soulignant la persistance du défi de la contrefaçon. Pour l'Union Européenne, la tâche s'intensifie. En 2019, les importations de produits contrefaits dans l'UE ont été évaluées à 119 milliards d'euros, ce qui représente jusqu'à 5,8 % des importations de l'UE. Ces chiffres ne tiennent même pas compte des contrefaçons produites au niveau national ni des contenus numériques piratés en ligne .L'infiltration de produits contrefaits dans diverses industries, allant des articles de luxe aux biens de consommation courante, présente de graves dangers pour la santé, la sécurité et l'environnement. Ces marchandises illégales suivent des itinéraires commerciaux complexes, profitant de divers lieux de transit, et provenant de différentes parties du monde, principalement de la Chine, d'Hong Kong, de la Turquie et du Moyen-Orient.Malgré ces défis croissants, les concepteurs hésitent souvent à se lancer dans la protection de la propriété intellectuelle, car ils sont confrontés à des processus d'enregistrement transfrontaliers coûteux et fastidieux. C'est là qu'intervient AIPLUX , une société de technologie de l'information basée dans la région APAC, qui entend révolutionner cette situation.En octobre dernier, AIPLUX a intégré le programme AI-Paris du Creative Destruction Lab, partenaire de la prestigieuse école de commerce HEC, dans le but de valider l'adéquation de son produit avec le marché européen. L'entreprise propose un processus innovant d'enregistrement de la propriété intellectuelle en ligne, assisté par l'IA, permettant d’effectuer efficacement 90% de la rédaction de dossiers en seulement 5 à 10 minutes, entraînant ainsi une réduction significative des coûts de 50%. En outre, AIPLUX a remporté la première place au concours du High Level Forum qui s'est tenu à Grenoble, dans la Silicon Valley française, et a été récompensée par les Innovation Ecosystem awards. L'émergence d'AIPLUX offrira sans aucun doute de nouvelles possibilités aux créateurs et aux marques dans un avenir où les droits de propriété intellectuelle seront mieux protégés.À propos d'AIPLUXAIPLUX - Plateforme unique de protection de la propriété intellectuelle. AIPLUX est une plateforme de technologie de la propriété intellectuelle alimentée par l'IA, conçue pour générer les documents nécessaires aux demandes de brevets et de marques, permettant de déposer des demandes de protection rapidement et en toute confiance.