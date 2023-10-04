eXp Realty 在 EXPCON 2023 大會上聚焦優秀代理商

華盛頓州，貝靈厄姆, Oct. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty ® 作為「全球以代理為中心的房地產經紀典範™」，亦是 eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) 的核心附屬公司，在公司年度 EXPCON 2023 大會上表彰了 39 個優秀代理商和團隊。



EXPCON 2023 於 10 月 2 日至 5 日在拉斯維加斯舉行，是該公司全球頂級房地產專業人士的獨家聚會。今年的活動聚焦於創新和利用人工智能推動業務發展。

eXp Realty 創辦人兼行政總裁 Glenn Sanford，以及發展總監 Michael Valdes 和策略總監 Leo Pareja， 自豪地認可了 39 個 eXp Realty 代理商和團隊在 2022 年所取得的傑出生產成就和貢獻。這些傑出的代理商獲得了不同類別的表彰，其中包括在美國、加拿大和國際市場上根據成交量、總佣金收入 (GCI) 和銷售量評選出的優秀個人和團隊。

Sanford 表示：「成功不僅僅關乎一個人或一家公司；它關乎創建一個社群，讓彼此能夠充分發揮潛力。」「我很榮幸能為去年表現出色的這批代理商頒獎。作為全球以代理為中心的經紀典範，我們專注於支援我們的代理商。我謹代表整個 eXp 社群祝賀這些個人所取得的非凡成就，感謝他們做出的杰出貢獻。」

獲獎者如下：

美國按成交量排名優秀個人 #1 – John Scalia（佛羅里達州） #2 – Charles “Chuck” Williamson（北卡羅來納州，威爾遜） #3 – Sheryl Houck（佛羅里達州）

加拿大按成交量排名優秀個人 #1 – Mark Verzyl（艾伯塔省） #2 – Shannon Runcie（薩斯喀徹溫省） #3 – Rachel Vanderveen （艾伯塔省）

國際市場按成交量排名優秀個人 #1 – Christopher Abraham - （英國，大不列顛島） #2 – Claire Bilton - （英國，大不列顛島） #3 – Mark Buchanan - （英國，大不列顛島）

美國按 GCI 排名優秀個人 #1 – John Scalia（佛羅里達州） #2 – Soomin Kim（德克薩斯州，奧斯汀） #3 – Charles “Chuck” Williamson（北卡羅來納州，威爾遜）

加拿大按 GCI 排名優秀個人 #1 – Rachel Vanderveen （艾伯塔省） #2 – Zhe Geng（不列顛哥倫比亞省） #3 – Mark Verzyl（艾伯塔省）

國際市場按 GCI 排名優秀個人 #1 – Leigh Martinuzzi （澳洲） #2 – Christopher Abraham （英國，大不列顛島） #3 – Bjorn Kunzel （澳洲）

eXp Commercial 按 GCI 排名優秀個人 Yoshimi Asano （德克薩斯州）

美國按銷售量排名優秀個人 #1 – John Scalia（佛羅里達州） #2 – Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa（華盛頓州，博瑟爾） #3 – Chad Hetherman（北卡羅來納州，亨特斯維爾）

加拿大按銷售量排名優秀個人 #1 – Rachel Vanderveen （艾伯塔省） #2 – Zhe Geng（不列顛哥倫比亞省） #3 – Mark Verzyl（艾伯塔省）

國際市場按銷售量排名優秀個人 #1 – Christopher Abraham （英國，大不列顛島） #2 – Thomas Howe （英國，大不列顛島） #3 – Claire Bilton （英國，大不列顛島）

美國按銷售量排名優秀團隊 #1 – The Short Term Shop （15 個市場） #2 – #TEAMFAST （加州，灣區） #3 – Beer Home Team （南加州）

加拿大按銷售量排名優秀團隊 #1 –Affinity Real Estate （安大略省） #2 – The Jennifer Jones Team （安大略省） #3 – Infill Hub Group （艾伯塔省）

國際市場按銷售量排名優秀團隊 #1 – Consultan （葡萄牙） #2 – One Sixteen Group （波多黎各） #3 – Nuno Venceslau - Luxury Real Estate （葡萄牙）

美國按成交量排名優秀團隊 #1 – The Short Term Shop （15 個市場） #2 – #TEAMFAST （加州，灣區） #3 – Mark Z Home Selling Team （密西根州，底特律大都會區）

加拿大按成交量排名優秀團隊 #1 – Atkinson Team （艾伯塔省） #2 – Infill Hub Group （艾伯塔省） #3 –Affinity Real Estate （安大略省）

國際市場按成交量排名優秀團隊 #1 – James Conyers Team （南非） #2 – Consultan （葡萄牙） #3 – One Sixteen Group （波多黎各）

美國按 GCI 排名優秀團隊 #1 – The Short Term Shop （15 個市場） #2 – #TEAMFAST （加州，灣區） #3 – Beer Home Team （南加州）

加拿大按 GCI 排名優秀團隊 #1 –Affinity Real Estate （安大略省） #2 – The Jennifer Jones Team （安大略省） #3 – Atkinson Team （艾伯塔省）

國際市場按 GCI 排名優秀團隊 #1 – One Sixteen Group （波多黎各） #2 – Team Arnaud Motreff Immobilier （法國） #3 – Consultan （葡萄牙）

年度新秀 eXp Realty: Chandra Kaladhar Reddy Vennapusa（華盛頓州） 國際市場: Monica Rodriguez Garcia （波多黎各） eXp Canada: Jake Nicolle （安大略省，安卡斯特） eXp Commercial: Sarah Cooley （北卡羅來納州和南卡羅來納州）

年度導師 Brett Bonner（華盛頓州）

年度偶像 Michael Weisman，緬因州波特蘭 eXp Realty 房地產團隊創辦人兼團隊負責人

Jeffrey Buettner 慈善家獎 Luna Mariah Dietz （俄勒岡州）

年度人道主義獎 Jon Pugh （加州）

最具影響力女性 Veronica Figueroa （佛羅里達州）







關於 eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq:EXPI) 是 eXp Realty®、Virbela®、和 SUCCESS® Enterprises 的控股公司。

eXp Realty 是世界上最大的獨立地產公司，在美國、加拿大、英國、澳洲、南非、印度、墨西哥、葡萄牙、法國、波多黎各、巴西、意大利、香港、哥倫比亞、西班牙、以色列、巴拿馬、德國、多米尼加共和國、希臘、新西蘭、智利、波蘭和杜拜擁有超過 89,000 名代理，且持續在國際上擴大規模。作為一間公眾公司，eXp World Holdings 為地產專業人士提供了獲得股權獎勵的難得機會，以鼓勵其完成產出目標及對公司整體增長作出貢獻。eXp World Holdings 及其附屬公司提供了全套經紀和地產技術解決方案，包括其創新的住宅和商業經紀模式、專業服務、協作工具和個人發展。這間基於雲的經紀公司由 Virbela 提供支援，Virbela 是一個具有深度社交和協作功能的沉浸式 3D 平台，能夠讓代理更緊密地聯絡，並提高工作效率。SUCCESS® Enterprises 成立於 1897 年，由 SUCCESS® 雜誌及其相關媒體資產支援，是個人和專業發展的領先品牌和出版物。

如欲了解更多資訊，請瀏覽 https://expworldholdings.com 。

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