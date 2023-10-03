Türk gayrimenkul geliştiricileri Dubai'nin en büyük emlak fuarı IPS 2024'te öne çıkmaya hazırlanıyor
27-29 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek IPS'te, son yıllarda önemli bir büyüme kaydeden gayrimenkul sektörüyle fırsatlar ülkesi Türkiye öne çıkacak.TURKEY, October 3, 2023 /EINPresswire.com/ -- Ziyaretçiler, Türk gayrimenkul geliştiricileri ve temsilcileri ile buluşarak ülkenin en son yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler.
Türkiye, son yıllarda önemli bir büyüme yaşayan gayrimenkul sektörü ile bir fırsat ülkesi olarak 2024 yılında 27-29 Şubat tarihleri arasında Dubai World Trade Centre' da düzenlenecek IPS' in 20. edisyonunda vurgulanacak.
IPS 2024'teki özel alanı sayesinde ziyaretçiler, Türkiye'nin birçok yatırım fırsatını ve gayrimenkuldeki en başarılı projelerini öğrenebilirler.
Türkiye, güçlü ekonomisi, patlayıcı turizm sektörü ve stratejik konumu gibi bir dizi faktör nedeniyle yabancı yatırımcılar için bir cazibe merkezi olmuştur. Ayrıca, altı yıl önce başlatılan Yatırım Yoluyla Vatandaşlık Programı, ülkedeki gayrimenkul yatırımlarını daha da artırmak için büyük ölçüde etkili olmuştur. Bu girişim o zamandan beri 130'dan fazla farklı ülkeden mülk alıcılarına yayılmıştır.
IPS' de Türkiye pavilyonunu ağırlamak bizim için büyük bir ayrıcalık. Türkiye, gayrimenkulde yatırım yapmak için harika bir yer ve potansiyel yatırımcılara ülkeyi ve pek çok fırsatını daha yakından tanıma fırsatı sunmak istiyoruz. IPS, Türkiye'nin gayrimenkul pazarını sergilemek ve uluslararası yatırımcıları çekmek için en uygun mekand. IPS, çeşitli katılımcıları, sektör uzmanlarını ve ağ olanağını içerdiği için, Türkiye'ye yatırım yapmanın benzersiz avantajlarını vurgulama platformu sunar. IPS' deki Türkiye pavilyonunda ziyaretçileri ağırlamaktan ve Türkiye'nin gayrimenkul sektöründe bekleyen kazançlı fırsatlarını keşfetmelerine yardımcı olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi. IPS Başkanı Dawood Al Shezawi.
Buna ek olarak, True Expo kurucu ve ortaklarından Sayın Omar Aldib, IPS 2024' teki katılımları hakkındaki heyecanını paylaşarak şunları söyledi: "IPS ile olan iş birliğimizden son derece heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği, True Expo ve IPS için yeni fırsatlar ve büyüme başlığı açıyor. Bu iş birliğinin yerel Türk şirketleri için kapıları açacağına inanıyorum, böylece etki alanlarını genişletebilirler. Bu iş birliğinin, Türkiye' yi gayrimenkul endüstrisinin önüne koymada ve yerel ve yabancı yatırımlar için daha fazla fırsatın kapılarını açmasında büyük bir etkisi olacağından yüksek derecede iyimserim.
Mordor Intelligence, Türkiye'deki konut gayrimenkul pazarının bu yıl 89,11 milyar doları bulacağını tahmin ediyor ve 2028'e gelindiğinde tahmin dönemi boyunca yıllık bileşik büyüme oranı %11.16 olacak şekilde 151.23 milyar dolara çıkması bekleniyor.
IPS 2024'te ziyaretçiler, Türk geliştiricileri ve temsilcileri ile buluşarak ülkenin en son yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi edinebilecekler. Ayrıca, Türkiye'de gayrimenkul satın alma, finansman seçenekleri ve yasal gereklilikler gibi konuları ele alan seminerlere ve atölyelere katılma fırsatı bulacaklar.
Dubai Emlak Dairesi ile ortaklık içinde düzenlenecek IPS 2024, Birleşik Arap Emirlikleri'nin yanı sıra Türkiye, Birleşik Krallık, Hindistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Mısır da dahil olmak üzere dünya genelinden 140'tan fazla ülkeden katılımcıları cezbetmektedir. 20. yıl dönümü etkinliği kapsamında, IPS Exhibition, IPS Conference, IPS Oscars, IPS Future Cities, IPS Connect, IPS Finance, IPS Women, IPS Youth, IPS Studio, IPS PropTech ve IPS Design gibi ana etkinliklerin tamamının sadece bir kez değil, tüm yıl boyunca düzenleneceği çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacak.
Poornima Tyagi
Strategic Exhibitions & Conferences
poornima.tyagi@strategic.ae
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