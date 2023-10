Prefeituras adoram as estações de carregamento de bicicletas elétricas da Flower Turbines

Flower Turbines Charging Pole at Nissewaard Flower Turbines Charging Station at Nissewaard Close Up Flower Turbines Charging Station in Nissewaard View From Tower Flower Turbines Charging Station Near Observation Tower in Nissewaard ZW Charging Station in Nissewaard

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 3, 2023 / EINPresswire.com / -- A Flower Turbines , líder em inovação em soluções de energia eólica de pequeno porte, está apoiando com sucesso o turismo ecológico na reserva natural de Beningerslikken, em Nissewaard. A cidade de Nissewaard está tão orgulhosa estações de carregamento de bicicletas elétricasque o colocou em seu site. https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/flowerpower-voor-je-elektrische-fiets-in-de-beningerslikken.htm A Flower Turbines está à procura de outras oportunidades com municípios para criar um turismo verde, reimaginando um futuro sem motos barulhentas, consumindo gasolina pelo interior, mas sim bicicletas silenciosas, carregadas pelas estações de recarga da Flower Turbines. Combinamos a nossa turbina eólica exclusiva com a energia solar para permitir que a bateria da estação esteja carregada e disponível 24 horas por dia, permitindo aos visitantes apreciar a paisagem a partir do mirante enquanto as suas bicicletas elétricas são carregadas.As estações de carregamento são especialmente populares entre municípios e escolas. Já são utilizadas em vários locais da Europa e são o exemplo perfeito de como a energia eólica pode ser bela e agradável.A Flower Turbines fabrica turbinas eólicas que são belas e tecnologicamente avançadas. E também fornece estações de recarga conectadas à rede elétrica, estações de recarga solar fora da rede e belíssimas turbinas eólicas que vêm em três tamanhos diferentes.. Para mais informações, por favor entre em contato com support.eu@flowerturbines.com ou visite o site: https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, a filial da empresa na Europa recebeu o prêmio de sustentabilidade do governo holandês (the Dutch Government Sustainability Award) em dois anos distintos. Ela começou em 2019 em Rotterdam na aceleradora PortXL e tem crescido desde então.

Flower Turbines Brand Video