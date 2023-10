I comuni amano le stazioni di ricarica per bici elettriche Flower Turbines

Flower Turbines Charging Pole at Nissewaard Flower Turbines Charging Station at Nissewaard Close Up Flower Turbines Charging Station in Nissewaard View From Tower Flower Turbines Charging Station Near Observation Tower in Nissewaard ZW Charging Station in Nissewaard

Flower Turbines stazione di ricarica ZW sostiene con successo l'ecoturismo nella riserva naturale di Beningerslikken e la città di Nissewaard

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 3, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines , azienda innovatrice leader nelle soluzioni di energia eolica di piccole dimensioni, stazione di ricarica sostiene con successo l'ecoturismo nella località turistica olandese della riserva naturale di Beningerslikken a Nissewaard. La città di Nissewaard ne è così orgogliosa che l'ha pubblicato sul suo sito web. https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/flowerpower-voor-je-elektrische-fiets-in-de-beningerslikken.htm Flower Turbines sta cercando altre opportunità con i comuni per creare un turismo ecologico reinventando un futuro senza motociclette rumorose che consumano benzina in campagna, ma piuttosto biciclette silenziose che vengono caricate dalle stazioni di ricarica Flower Turbines. Combiniamo la nostra esclusiva turbina eolica con l'energia solare per consentire alla batteria di essere disponibile 24 ore al giorno, permettendo ai visitatori di godersi il panorama dalla torre panoramica mentre le loro e-bike si ricaricano.Le stazioni di ricarica sono particolarmente popolari tra i comuni e le scuole. Sono già utilizzati in numerose località europee e sono l'esempio perfetto di come l'energia eolica possa essere contemporaneamente bella e discreta.Ecco i video delle stazioni di ricarica eoliche/solari in funzione:Flower Turbines realizza turbine eoliche di piccole dimensioni belle e tecnologicamente avanzate. Inoltre, fornisce stazioni di ricarica on-grid ed esclusivamente solari, oltre a bellissime turbine eoliche disponibili in tre dimensioni. Per maggiori informazioni, contatta support.eu@flowerturbines.com o visita il nostro sito all'indirizzo https://flowerturbines.com/locations/europe/ Flower Turbines BV, la filiale europea dell'azienda, è stata premiata per ben due volte dal governo olandese per il suo impegno verso la sostenibilità. Tutto è iniziato nel 2019 a Rotterdam nell'acceleratore PortXL, e da allora la crescita non si è mai interrotta.

Flower Turbines Brand Video