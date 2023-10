Gemeenten zijn vinden de e-bike-oplaadstations van Flower Turbines de geschikte uitkomst

Flower Turbines Charging Pole at Nissewaard Flower Turbines Charging Station in Nissewaard View From Tower Flower Turbines Charging Station Near Observation Tower in Nissewaard Flower Turbines Charging Station at Nissewaard Close Up ZW Charging Station in Nissewaard

Samen gevat: Flower Turbines ondersteunt met succes het ecotoerisme in het natuurreservaat Beningerslikken in Nissewaard,

ZOETERMEER, NETHERLANDS, October 3, 2023 / EINPresswire.com / -- Flower Turbines BV, de toonaangevende voortrekker op het gebied van kleine windenergieoplossingen, kondigt een nieuwe versie aan van zijn populaire wind-/zonne combinatie, ZW e-bike en off-grid laadstation voor kleine elektronische apparaten. https://www.nissewaard.nl/nieuws-1/flowerpower-voor-je-elektrische-fiets-in-de-beningerslikken.htm Het ZW-laadstation maakt gebruik van de kracht van zonne- en windenergie en is ideaal voor aannemers die hun projecten willen verbeteren, gemeenten die streven naar duurzaamheid en onderwijsinstellingen die zich richten op gebruikers van elektrische fietsen. De wind/zon-combinatie zorgt ervoor dat alser 's nachts wind staat, de accu wordt opgeladenFlower Turbines-laadstations zijn de logische keuze bij het selecteren van alternatieve energie-oplaadbronnen, omdat ze esthetisch aantrekkelijk, stil, vogelvriendelijk, off-grid en daarom energie-onafhankelijk zijn, en ontworpen om te starten bij lage wind snelheden en toch ook hoge snelheden kunnen bereiken/verdragen. Nieuwe functies waarvoor patent is aangevraagd voor het ZW-laadstation zijn onder meer een verbeterde aanpassing van de zonnepanelen aan de ideale hoek, eenvoudigere constructie en eenvoudigere verzending.Flower Turbines maakt prachtige en technologisch geavanceerde kleine windturbines. Het biedt ook oplaadstations op het elektriciteitsnet en alleen op zonne-energie, samen met prachtige windturbines in drie maten. Flower Turbines BV, de EU-tak van het bedrijf, heeft in twee afzonderlijke jaren de duurzaamheidsprijs van de Nederlandse overheid gewonnen. Het begon in 2019 in Rotterdam in accelerator PortXL en is sindsdien gegroeid.

