جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق تمُيّز مؤتمرها السنوي ميفما كونفكس 2023 بمنصة تبادل الأعمال ومنصة عروض الشركات

MEFMA CONFEX 2023 جمال لوتاه - الشريك المؤسس ورئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق

المؤتمر يُبرز دور إدارة المرافق في العصر الرقمي، ضمن جلسات وحلقات نقاش وورش عمل متخصصة في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تحول وطني ورقمي نحو رؤية 2030

فهم مبادئ التنمية المستدامة سيُساند القطاع في النمو والتحول بما يلبي تطلعات الحكومات ومجتمعات المنطقة نحو الوصول إلى مستقبل مُستدام يساهم في ازدهار دول المنطقة” — جمال لوتاه