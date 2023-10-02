جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق تمُيّز مؤتمرها السنوي ميفما كونفكس 2023 بمنصة تبادل الأعمال ومنصة عروض الشركات
المؤتمر يُبرز دور إدارة المرافق في العصر الرقمي، ضمن جلسات وحلقات نقاش وورش عمل متخصصة في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من تحول وطني ورقمي نحو رؤية 2030
فهم مبادئ التنمية المستدامة سيُساند القطاع في النمو والتحول بما يلبي تطلعات الحكومات ومجتمعات المنطقة نحو الوصول إلى مستقبل مُستدام يساهم في ازدهار دول المنطقة”RIYADH, SAUDI ARABIA, October 2, 2023 /EINPresswire.com/ -- في ظل ما تشهده المملكة العربية السعودية من نهضة اقتصادية وعمرانية فائقة ومتسارعة وسباق ريادي بين مختلف القطاعات في السعودية، أعلنت "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" (ميفما) عن تنظيمها لمؤتمرها السنوي ميفما كونفكس 2023 في المملكة العربية السعودية يومي 15-16 أكتوبر 2023، في فندق الفيصلية الرياض. ويُقام المؤتمر تحت شعار "إدارة المرافق في العصر الرقمي – نحو تبني مستقبل ذكي" عبر إشراك أبرز الخبراء في القطاع لطرح أفضل الممارسات والتجارب في دور العصر الرقمي بجعل قطاع إدارة المرافق أكثر ذكاءً باستخدام التقنيات الحديثة في سبيل زيادة الوعي حول أهمية القطاع ودوره في استدامة وإطالة العمر التشغيلي للمرافق والمشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن التحول الوطني والرقمي نحو تحقيق رؤية 2030.
— جمال لوتاه
وسيشهد المؤتمر مشاركة وحضور كبار صناع القرار في قطاع إدارة المرافق وممثلي حكوميين ومطورين عقاريين ومزودي الخدمات والموردين في القطاع محلياً وإقليمياً.
وقال جمال لوتاه، الشريك المؤسس ورئيس "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق": "تشهد المنطقة تسارعاً ملحوظاً وملموساً في تحول الكثير من القطاعات وخاصة قطاع إدارة المرافق إلى العصر الرقمي عبر الاعتماد على الحلول الرقمية الذكية في حلقة متكاملة نحو تطبيق أفضل الممارسات في التنمية المستدامة لضمان عصر أكثر ذكاءً وضمن بيئة حياتية وعملية مزدهرة للأجيال القادمة في المنطقة. وخير مثال لذلك المملكة العربية السعودية والتي شكّلت نموذجاً عالمياً فريداً في تنمية البُنى التحتية والمرافق والمشاريع العملاقة كونهم الرافد الأساسي لازدهار الأوطان أنتجتها رؤية 2030 وسرّعت عجلة التنمية المستدامة وتحقيق إنجازات سعودية أسهمت في تحويل المملكة إلى بوصلة عالمية في قطاع إدارة المرافق. والتسارع الذي نشهده في المنطقة بالأساس هو توجه الحكومات لتبني المبادرات ورسم الخطط وتطبيقها عملياً ضمن المشاريع العملاقة والمرافق العامة بهدف تشجيع كافة فئات القطاع إلى استثمار الحلول الذكية في تلبية حاجات المجتمع وزيادة الوعي في بيئة غنية بالابتكارات والتقنيات. ولا شك في أن فهم مبادئ التنمية المستدامة سيُساند القطاع في النمو والتحول بما يلبي تطلعات الحكومات ومجتمعات المنطقة نحو الوصول إلى مستقبل مُستدام يساهم في ازدهار دول المنطقة".
وقامت الجمعية باعتماد برنامج المؤتمر بمحتوى ثري يشمل عقد عدد من ورش العمل المتخصصة، ومسارات متتالية حول أحدث التوجهات في القطاع، وتشمل إدارة المرافق القائمة على التكنولوجيا والبيانات، رحلة قطاع إدارة المرافق نحو تحقيق الاستدامة، تأثير قطاع إدارة المرافق في مستقبل ورؤية المملكة العربية السعودية، تسليط الضوء على دور إدارة المرافق في طفرة المشاريع العملاقة التي تعيشها المملكة العربية السعودية.
ويشهد المعرض المصاحب للمؤتمر، مشاركة كثيفة من مختلف فئات قطاع إدارة المرافق، ومن المتوقع أن يشهد المشاركون العديد من الفرص الاستثمارية والحلول الذكية والتقنيات الحديثة، كجزء مما سيتم الكشف عنه في أجنحة الجهات المشاركة في المعرض.
وأشار المهندس محمد بن خالد الدريبي عضو مجلس إدارة الجمعية "نتطلع في الدورة الحادية عشر من مؤتمر ميفما كونفكس 2023 إلى أن يكون علامة فارقة في مسيرة المؤتمر، وبما يتضمنه من محتوى علمي يساهم في وعي أكبر اتجاه شعار المؤتمر لهذا العام، خاصة أنه يتزامن مع فترة تنموية هائلة تشهدها المملكة العربية السعودية تحت قيادة الحكومة الرشيدة ورؤية المملكة ٢٠٣٠ برعاية خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، الذي أطلق مفهوماً جديداً وخارطة طريق في عالم المشاريع العملاقة والمدن الجديدة والتحول الحضري نحو مدن ذكية وصديقة للبيئة. وقد عملت إدارة الجمعية على أن يضم المؤتمر متحدثي خبراء في قطاع إدارة المرافق لمقاربة مفهوم العصر الرقمي مع ما تشهده المملكة من نقلة نوعية جعلتها سباقة على المستوى الدولي ومثال عالمي، ونحن على ثقة أن المشاركين في المؤتمر سيمضون يومين بمحتوى ثري ومتخصص وسيخرجون بمكاسب جديدة على المستوى العلمي والعملي".
وحول الإضافات الجديدة للمؤتمر هذا العام، منصة مخصصة لتبادل الأعمال بين كافة المشاركين بشكل يتيح إجراء اجتماعات لحظية في منطقة مخصصة لتشجيع الأعمال وتبادل الفرص الاستثمارية بطريقة غير تقليدية، وكذلك إضافة أخُرى وهي منصة العروض التجارية، وهي منطقة مخصصة احترافية تتيح للشركات والقطاعات تقديم محتوىً ثرياً عن الخدمات والمنتجات والتقنيات للراغبين في مشاهدة محتوى مُعمق حول الفرص المتاحة.
ويُعدّ مؤتمر ميفما كونفكس 2023 أحد أنشطة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، إلى جانب العديد من الفعاليات التدريبية وجوائز ميفما للتميز، في سبيل ارتقاء قطاع إدارة المرافق نحو آفاق إدارية وفنية عالية المستوى، ويجدر الذكر بأنّ "جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق" تنظم المؤتمر في إطار الشراكة الفاعلة مع "الشركة السعودية لإدارة المرافق FMTECH" بصفتها الراعي الألماسي، و"هايتك السعودية" راعي البروبتيك، وكل من شركة "زهران لإدارة المرافق" الراعي البلاتيني، و"مجموعة إساد للخدمات" و"شركة المحمل لخدمات المرافق" رعاة ذهبيين، و"المتحدة لإدارة المرافق" و"إليغانسيا لإدارة المرافق" عن فئة الرعاية الفضية.
للمزيد من المعلومات والمشاركة والتسجيل، يمكن زيارة موقع المؤتمر الإلكتروني
https://mefma.org/ar/confex-2023/
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