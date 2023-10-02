國協詹鴻誠Henry新書將於明年1月在萬豪酒店舉行發佈會
EINPresswire.com/ -- 詹鴻誠 Henry 宣布將於明年1月推出全新著作， 這本書集結了詹先生豐富的經驗和心法，目的是為讀者提供一套完整而實用的操作指南。 新書發表會將於明年1月在萬豪酒店舉行。
財經教育背景與實務經驗
詹鴻誠畢業於國立中央大學金融系和芝加哥大學財經MBA，也持有財金系博士。 他目前是國協投資股份有限公司的高級投資分析師。 詹先生擁有多項專業證照，包括證券分析師合格執照、期貨分析師合格執照等。 他曾任美國龍頭投資公司摩根大通集團的投資顧問，具有深厚的理論基礎和實務經驗。
獨創操作心法
詹鴻誠老師有自己嚴密的選股邏輯和心法，將風險視為投資的首要考量。 他獨創的「股市三軍秘籍」和「多空三軍預判」操作準則，精確地掌握市場趨勢和買賣點，讓投資人能在有限的資金下創造無限的價值。
聆聽股市贏家的建議
在股海浮沉20年後，詹鴻誠在40歲時花了一年時間深入研究和模擬演練技術分析。 他以傑出的報酬率見證了自己操作心法的成功。 詹先生強調，即使在多項利空訊號出現的情況下，仍可透過嚴謹的風險管理和策略運用，實現投資成功。
新書發表會
詹鴻誠老師的新書發表會將為投資人提供一個寶貴的學習與交流機會。 發表會將於明年1月在萬豪酒店舉行，更多詳情將於後續公佈。
MUHAMMAD DZULHAKIM BIN DZULKAFLI
財經教育背景與實務經驗
詹鴻誠畢業於國立中央大學金融系和芝加哥大學財經MBA，也持有財金系博士。 他目前是國協投資股份有限公司的高級投資分析師。 詹先生擁有多項專業證照，包括證券分析師合格執照、期貨分析師合格執照等。 他曾任美國龍頭投資公司摩根大通集團的投資顧問，具有深厚的理論基礎和實務經驗。
獨創操作心法
詹鴻誠老師有自己嚴密的選股邏輯和心法，將風險視為投資的首要考量。 他獨創的「股市三軍秘籍」和「多空三軍預判」操作準則，精確地掌握市場趨勢和買賣點，讓投資人能在有限的資金下創造無限的價值。
聆聽股市贏家的建議
在股海浮沉20年後，詹鴻誠在40歲時花了一年時間深入研究和模擬演練技術分析。 他以傑出的報酬率見證了自己操作心法的成功。 詹先生強調，即使在多項利空訊號出現的情況下，仍可透過嚴謹的風險管理和策略運用，實現投資成功。
新書發表會
詹鴻誠老師的新書發表會將為投資人提供一個寶貴的學習與交流機會。 發表會將於明年1月在萬豪酒店舉行，更多詳情將於後續公佈。
MUHAMMAD DZULHAKIM BIN DZULKAFLI
ManPrPower Ltd.
email us here