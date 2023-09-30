XYL 投資者通知：全球領先律師事務所 ROSEN 鼓勵 Xylem Inc. 投資者就證券集體訴訟調查狀況進行查詢 - XYL

紐約, Oct. 01, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 宣布代表 Xylem Inc. (NYSE: XYL) 的股東調查潛在證券索賠。該事件源於對 Xylem 可能向投資大眾發布了嚴重誤導性商務資訊的指控。



影響：如果您購買了 Xylem 證券，您可能有權勝訴收費安排獲得賠償，而無需支付任何自付費用或訟費。Rosen Law Firm 正在準備發起一項集體訴訟以期追回投資者蒙受的損失。

下一步行動：如欲加入有望進行的集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=19314，撥打免費電話 866-767-3653 或傳送電郵至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com，與 Phillip Kim 律師聯絡，了解關於此集體訴訟的資訊。

案件詳情：於 2023 年 8 月 9 日，在市場開盤前，投資公司 Spruce Point Capital Management, LLC 發布了一份名為「看漲論的漏洞」（以下簡稱「報告」）的報告，其中概述了該公司認為 Xylem 股票價格將下跌的原因。除其他事項外，報告還聲稱，該公司向投資者提供的關於 Xylem 於 2023 年收購 Evoqua 的若干財務數據是虛假資訊。

受此消息影響，由於異常高的成交量，Xylem 股票的價格於 2023 年 8 月 9 日每股下跌了 2.82 美元，跌幅為 2.68%。

為何選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面具有成功往績紀錄的合格律師。通常，發布通知的律師事務所並無可相比的經驗、資源或任何有意義的同儕認可。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資者提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的律師事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，且已為投資者追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資者追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

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