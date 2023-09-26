Concentrix 与 Webhelp 完成合并，打造多元化的全球 CX 领先企业，为未来发展做好准备

加利福尼亚州, Sept. 26, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC), 是全球领先的客户体验 (CX) 服务和技术提供商，今天宣布已完成与 Webhelp 的合并，两家公司的整合正在进行中。合并后的公司确定其永久名称后，将以 Concentrix + Webhelp 商业名称运营。

此次合并进一步使 Concentrix + Webhelp 成为全球 CX 领先企业，并拥有更广泛的生成式 AI 解决方案、数字功能和高价值服务。公司还通过业界內一种最稳健、最平衡的全球布局，加强其端到端的 CX 价值主张，以协助全球顶尖品牌转变客户体验并实现其商业目标。

“很高兴能一起踏上这段新的旅程，并相信凭借我们的综合优势，我们的独特优势，可以重新定义行业，并为我们尊贵的客户设计、构建和运营 CX 的未来。我要感谢世界各地的创新者，是他们使这一切成为可能。能够与如此多元化且才华横溢的团队合作，我感到非常荣幸。”Concentrix + Webhelp 首席执行官 Chris Caldwell 表示。

该公司还欢迎两位新成员 Olivier Duha 和 Nicolas Gheysens 加入董事会。Olivier 是一位企业家、慈善家和联合创始人，並且是 Webhelp 前首席执行官，他将担任董事会副主席。Nicolas 是 Groupe Bruxelles Lambert (“GBL”) 的合伙人，该公司是 Concentrix + Webhelp 合并后的最大股东，他带来了丰富的投资和董事会经验，支持欧洲各地大型成功企业的发展。

“我们很幸运能够为我们的董事会增添如此强大的技能，在客户体验行业拥有深厚的背景。随着 Olivier 和 Nicolas 的加盟，我们扩大了国际专业知识，带领大型复杂跨国公司走上成功的发展之路，”Concentrix 董事会主席 Kathryn Marinello 表示。

此次合并是一个里程碑式的时刻，将两家公认的市场领先企业结合在一起，其文化、布局、能力和发展愿景在 70 多个国家/地区具有互补性。截至收盘，包括净债务在内，交易价值约为 40 亿美元。

关于 Concentrix + Webhelp

您好，我们是全球领先的客户体验 (CX) 解决方案和技术提供商。我们为一些全球顶尖品牌创造了颠覆性的客户流程，同时也为那些正在改变我们所熟悉世界的品牌提供服务。我们每天都在设计、构建和运行 CX，帮助品牌在全球范围内成长并走向未来。无论是特定的解决方案还是整个端到端流程——我们都能满足。我们是设计品牌定义体验的战略思想家。构建更智能解决方案的技术极客。以及运营这一切并使其无缝运行的运营专家。我们在六大洲 70 多个国家/地区提供跨关键行业垂直领域的服务，包括技术和消费电子产品；零售、旅游和电子商务；银行、金融服务和保险；卫生保健；通讯与媒体；汽车；以及能源和公共部门。 Concentrix Corporation (NASDAQ: CNXC) 以商业名称 Concentrix + Webhelp 运营。地点：几乎无处不在。请访问 concentrix.com 了解更多信息。

安全港声明

本新闻稿包含 1933 年《证券法》第 27A 条和 1934 年《证券交易法》第 21E 条所指的前瞻性陈述。前瞻性陈述包括但不限于有关 Concentrix 与 Webhelp 业务整合、合并后业务的优势和差异化、我们在行业中定位的陈述，以及包含诸如相信、期望、可能、将要、提供、可以和应该以及其他类似表述。这些前瞻性陈述本质上具有不确定性，并涉及重大风险和不确定性，可能导致实际结果与此类陈述明示或暗示的结果存在重大差异。风险和不确定性包括但不限于：与成功整合 Concentrix 和 Webhelp 业务的能力相关的风险；我们实现估计成本节省、协同效应或合并的其他预期效益的能力，或者这些效益可能需要比预期更长的时间才能实现；管理层的注意力转移；合并对与客户和其他第三方的关系的潜在影响；与总体经济状况相关的风险，包括消费者需求、利率、通货膨胀、供应链和乌克兰冲突的影响；针对我们或我们客户的网络和信息技术系统的网络攻击；我们的员工和承包商未能遵守我们和客户的控制和流程；无法保护个人和专有信息；无法执行我们的数字 CX 战略；关键人员的流失或无法吸引和留住拥有业务所需技能和专业知识的员工；劳动力成本增加； COVID-19 大流行和其他传染病、自然灾害、恶劣天气条件或公共卫生危机的影响；我们业务集中地区的地缘政治、经济和气候或天气相关风险；无法成功识别、完成和整合战略收购或投资；我们行业的竞争状况以及竞争对手的整合；高于预期的纳税义务；对 CX 解决方案和技术的需求；客户需求的变化或客户合同的提前终止；我们客户的业务活动水平及其产品和服务的市场接受度和绩效；货币汇率波动；我们的通信服务以及信息技术系统和网络的可操作性；法律、法规或监管指南的变更；第三方的作为或不作为对我们的声誉造成损害；调查或法律行动；以及公司向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的截至 2022 年 11 月 30 日的财年 10-K 表格年度报告以及随后向 SEC 提交的文件中包含的其他因素。我们没有义务更新前瞻性陈述，这些陈述仅代表发布当日的情况。

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