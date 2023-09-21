Duck Creek Technologies 公布 2023 年首届 Duck Creek Technologies 年度合作伙伴奖得主

系统整合商合作伙伴 Accenture、Aggne 和 Coforge；解决方案合作伙伴 Copart、LexisNexis Risk Solutions、Quadient 以及 Smart Communications 和咨询合作伙伴 Penguin Tech 凭借对保险业意义重大的技术创新而在 Duck Creek 2023 年合作伙伴峰会期间获得表彰

波士顿, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商 Duck Creek Technologies 今日公布该公司 2023 年首届 Duck Creek Technologies 年度合作伙伴奖得主名单，奖项已于 2023 年 9 月 20 日至 21 日在佛罗里达州奥兰多举行的 2023 年度合作伙伴峰会期间颁发。Duck Creek 2023 年度合作伙伴奖得主包括系统整合商合作伙伴 Accenture、Aggne 和 Coforge；解决方案合作伙伴 Copart、LexisNexis Risk Solutions、Smart Communications 和 Quadient；以及咨询合作伙伴 Penguin Tech。



这家 SaaS（软件即服务）的业界先行者在活动期间针对其全球解决方案合作伙伴、系统整合商和咨询合作伙伴所取得的傲人成就特别安排了表彰环节。Duck Creek Technologies 年度合作伙伴奖的设立是为了表彰合作伙伴的贡献并纪念整个保险业界生态系统共同取得的重大成就。已为八位获奖者颁发了玻璃雕像奖杯，以表彰他们作为 Duck Creek 合作伙伴所达到的最高卓越水平，以及在重塑未来保险业的同时推动业务发展的愿景。

Accenture 因在产品的联合上市活动、向全球客户交付 Duck Creek 解决方案以及持续遵循超高交付标准方面的出色表现而获得年度系统整合商合作伙伴称号表彰。Accenture 所完成的全线 Duck Creek 解决方案实施数量已达到最高水平，其自身还对全球客户增销保持着具有重大影响力的地位。

Aggne 凭借与 Duck Creek 销售团队的成功合作而被评为年度美洲价值创造合作伙伴，其帮助实现了差异化并赢得新业务以及开发销售加速器，以确保将客户成功迁移到 Duck Creek OnDemand (DCOD)。

Coforge 因向客户交付出色的打包服务、利用 Duck Creek 更快地获得价值而被评为年度国际价值创造合作伙伴。Coforge 利用销售加速器并通过最佳做法，以破纪录的时间快速成功部署了预打包的 Duck Creek OnDemand 解决方案。

Copart 凭借其与 Duck Creek 的整合而被评为年度运营效率解决方案合作伙伴。它提高了针对我们共同客户的运营效率，让他们实现保险决策智能化并快速满足投保人的需求。Copart 一直是 Duck Creek 在十大汽车保险公司市场中重要的市场合作伙伴，提供行业领先的汽车报废回收服务，这是 Duck Creek 汽车理赔战略的核心业务。它与 Duck Creek 的强强联合是同步提高运营效率和改善客户体验的典范。

LexisNexis Risk Solutions 因其与 Duck Creek 的整合而被评为年度最佳产品快速上市解决方案合作伙伴，极大地提高了我们共同客户的产品上市速度。LexisNexis Risk Solutions 已经与 Duck Creek 合作了十四年。其行业领先的解决方案提供了十种预构建的整合。与其他整合相比，它的整合被采用时更具一致性，从而为我们共同的客户缩短了实施时间并节省了成本。

Quadient 因提供惊艳的解决方案整合带来更好的个性化投保人体验而被评为年度个性化体验解决方案合作伙伴。Quadient 是客户沟通管理领域的业界领先者，其整合可在 Duck Creek 保单和理赔业务中使用。2023 年，Quadient 与 Duck Creek 密切合作，围绕这些整合开展了各种联合营销活动，为双方带来了诸多新的销售机会。

Smart Communications 因对 Duck Creek 全球业务的重大贡献而被评为年度国际解决方案合作伙伴。Smart Communications 是客户沟通管理领域公认的全球领先企业。2023 年，他们的团队脱颖而出，与 Duck Creek 团队开展广泛合作，共同开发了关键示范整合，并赞助了我们亚太地区的首届年度客户峰会。

Penguin Tech 因对 Duck Creek 生态系统贡献了巨大的价值而被评为年度咨询合作伙伴。Penguin Tech 团队与 Duck Creek 拥有 40 多年的合作经验，并代表我们的解决方案合作伙伴开发出众多整合，加速了 Duck Creek 生态系统的发展。这些与市场领先企业的整合创造出公认的销售典范，并扩大了 Duck Creek 的价值主张。

“对于我们所建立的宝贵合作伙伴关系以及与 Accenture、Aggne、Coforge、Copart、LexisNexis、Quadient、Smart Communications 和 Penguin Tech 等杰出公司合作的能力，我们感到无比激动。我们将继续提供基于云的顶层解决方案和卓越的服务，共同重塑保险行业的创新格局。”Duck Creek Technologies 首席执行官 Mike Jackowski 说道。“我们很荣幸能够与数百名生态系统成员组成的观众一道，在我们的 2023 年合作伙伴峰会上表彰这些成就并对我们的合作伙伴所取得的成就表示祝贺。”

有关这些屡获殊荣的 Duck Creek 合作伙伴，更多信息请访问 https://www.duckcreek.com/partner/ 以及这些合作伙伴的网站：

系统整合商奖得主：

Accenture

Aggne

Coforge

解决方案合作伙伴奖得主：

Copart

LexisNexis Risk Solutions

Quadient

Smart Communications

咨询合作伙伴奖得主：

Penguin Tech

关于 Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies 是一家定义财产和意外险 (P＆C) 和一般保险行业未来的智能解决方案提供商。我们是构建现代保险系统的平台，使保险业能够利用云计算的强大功能，实现灵活、智能和长青的运营。真实性、目的性和透明度是 Duck Creek 的核心，我们认为保险应该在个人和企业最需要时、在最需要的地方以他们最想要的方式提供。我们市场领先的解决方案可以单独提供，也可以作为全套解决方案提供，并且所有解决方案均可通过 Duck Creek OnDemand获得。请访问 www.duckcreek.com 了解更多信息。 请通过我们的社交媒体渠道关注 Duck Creek 以获取最新信息 – LinkedIn 和 Twitter 。

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