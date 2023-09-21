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AKWEL: 2023年上半年主营业务利润3020万欧元

        2023年9月21日星期四

2023年上半年主营业务利润3020万欧元

AKWEL (FR0000053027, AKW)，汽车和重型货运车行业的设备-系统供应商，公布其2023年上半年业绩。

账目合并数据（单位：百万欧元） 2023年6月30日 2022年6月30日 变化
营业额 533.2 491.0 +8.6 %
经营总盈余 49.0 42.3 +15.8 %
主营业务利润 30.2 17.7 +70.6 %
主营业务利润率 5.7% 3.6 % +2.1 %
营业利润 30.0 17.2 +74.4 %
财务利润 (2.5) (10.0) +77.0%
净利润（集团） 19.2 1.9 -
净利润率 3.6 % 0.4 % +3.2 %

业务量的持续增长，加上对成本和销售价格的精准控制，助推盈利能力迅速回升。然而，仍然存在较大的成本压力，特别是在员工薪资方面。

营业盈余总额增长了+15.8%，达到4,900万欧元，主营业务利润增长了+70.6%，为3,020万欧元。财务利润为-250万欧元，税费为850万欧元，集团上半年净利润达到1920万欧元。

投资总额为2290万欧元，营运资金需求变化达到3210万欧元，为业务增长提供了资金。截至2023年6月30日，集团的净现金（含租赁债务）为9150万欧元。

上半年的良好业绩，以及对成本和销售价格的精准控制，使得全年的营业利润有望增长。

集团宣布自2023年10月1日起任命 BenoitCoutier 为财务总监。Benoit COUTIER 是一位转变工艺工程专业注塑工程师，拥有埃塞克高等商学院国际商业战略与工程专业硕士学位，自2003年以来一直在家族企业工作。他先后担任财务总管（2003-2004年）、外部增长分析主管（2005-2009年）、巴西分部经理（2010-2015年），自2015年起担任法务总监。自2013年起，他列席董事会。

 
AKWEL是一家独立家族集团，在巴黎泛欧证券交易所上市，是汽车和重型卡车行业的设备-系统供应商及流体、机械管理和电动汽车结构部件方面的专家。集团在材料（塑料、橡胶、金属）应用加工和机电一体化方面具备领先的工业和技术能力。

AKWEL的业务涉足五大洲的21个国家，在全球拥有9,500名员工。

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