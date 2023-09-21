سلسلة مطاعم بربر اللبنانية الشهيرة تضيف أصناف جديدة إلى قائمة الطعام بجميع فروعها في دول مجلس التعاون الخليجي
RIYADH, SAUDI ARABIA, September 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- كشفت سلسلة مطاعم بربر، المطعم اللبناني الشهير والذي حاز شعبية كبيرة لدى عشاق الطعام منذ إطلاقه لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2021، اليوم الخميس 21 سبتمبر عن إضافة أكثر من 20 صنف إلى قائمة الطعام المتوفرة في جميع فروعها في دولة الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية.
المطعم اللبناني المفضل لعشاق الطعام والذي تأسس قبل أكثر من 40 عاماً يضيف أكثر من 20 طبقاً إلى القائمة
وتشمل القائمة الجديدة نكهات كثيرة من المناقيش واللفائف والبرغر والمقبلات الساخنة والسلطات والسندويشات والحلويات، إضافة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق المميزة، بما في ذلك سلطة فرانسيسكو سيزر بالدجاج، واللحم بعجين، وبرجر السجق، والشاورما الصاج (بالدجاج أو اللحم)، والشاورما العربية (بالدجاج أو اللحم)، وساندويش حلومي بصلصة بيستو وغيرها الكثير.
تأسس مطعم بربر في بيروت قبل أكثر من 40 عاماً كمخبز صغير، وما لبث أن اكتسب شهرة كبيرة لدى محبي المأكولات اللذيذة الأصيلة، مما عزز مكانته باعتباره المطعم اللبناني المفضل في المنطقة.
وتملك العلامة الرائدة فرعين بدبي، في شارع حصة، البرشاء والخليج التجاري، إضافة إلى فرعيها في مول بلاس فاندوم وأبراج بن الشيخ في طريق سلوى بقطر وفرعها في شارع التحلية، الرياض بالمملكة العربية السعودية، وتستعد لتوسيع نشاطها إلى أبوظبي قريباً، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل في الوقت المناسب.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وليد حاج، الرئيس التنفيذي لمجموعة مطاعم لافويا: "يعكس بربر التقاليد والثقافة اللبنانية العريقة، ونجح بتعزيز مكانته كأحد الوجهات المفضلة للاستمتاع بتجربة تناول طعام لبنانية أصيلة في المطعم ذاته أو من خلال خدمة الطلبات الخارجية. وتأتي إضافة الأطباق الجديدة كجزء من جهودنا المستمرة لتلبية احتياجات السوق والمستهلكين، وتوفير الفرصة أمامهم لاختبار أطباق جديدة تحمل توقيع طهاتنا المهرة".
ستتوفر القائمة الجديدة للتناول في المطعم بالإضافة إلى الطلبات الخارجية وللتوصيل في جميع الفروع. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: @Barbargcc
Nour Ibrahim
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