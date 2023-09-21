الرياض تستضيف الدورة الأكبر من معرض السعودية للفعاليات
DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 21, 2023 /EINPresswire.com/ -- أعلنت شركة إنفورما كونكت عن بدء الدورة الرابعة الأكبر من معرض السعودية للفعاليات، المعرض الرائد لقطاع الفعاليات، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، حيث يشكل المعرض والمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين خطوةً بارزة في قطاع الفعاليات المتنامي في المملكة.
الجهات المنظمة للفعالية تطلق حفل جوائز السعودية للفعاليات 2024 الذي يتضمن توزيع 30 جائزة في قطاع الفعاليات
وتولى افتتاح المعرض رسمياً ماجد الحكير، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحكير. وكشفت شركة إنفورما كونكت بعد ذلك عن إطلاق حفل جوائز السعودية للفعاليات. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ألان كيلي، مدير الاستراتيجية والشؤون التجارية في شركة إنفورما كونكت: "تنطلق جوائز السعودية للفعاليات في سبتمبر العام المقبل، حيث تحتفي بالابتكار والتميز والسعي لتحقيق الإنجازات في قطاع الفعاليات المتنامي، وذلك من خلال تكريم التميز على صعيد الأفراد والفرق والشركات، ممن يلعبون دوراً محورياً في تعزيز حيوية مشهد الفعاليات في المملكة العربية السعودية".
ويشمل الحفل تقديم 30 جائزة تغطي جميع جوانب قطاع الفعاليات، بما في ذلك الاحتفالات الثقافية والحفلات الموسيقية والمهرجانات والمعارض الاستهلاكية والتجارية والعروض الرياضية والمؤتمرات. كما يتضمن تكريماً خاصاً لأفضل طريقة مبتكرة لاستخدام التكنولوجيا والأدوات السمعية والبصرية وحلول الفيديو والمؤثرات الخاصة، وأفضل مرافق الاجتماعات والمؤتمرات والمعارض، وأفضل الوجهات متعددة الاستخدامات، إلى جانب أفضل مبادرة للاستدامة. ويشهد الحفل منح تكريمات خاصة للعاملين في القطاع عن فئة جائزة العام للشاب المنجز، وأفضل صاحب عمل، وأفضل وكالة توظيف، وأفضل جهة توريد، وأفضل فريق فعاليات.
وأضاف كيلي: "يمثل البرنامج إنجازاً جديداً لقطاع الفعاليات سريع النمو في المملكة، مع توقعات نمو بنسبة 8.7% سنوياً لتصل قيمته إلى 17.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. كما يجمع حفل جوائز السعودية للفعاليات مختلف الجهات المعنية في القطاع بأكمله في احتفال غير مسبوق".
ويتولى الإشراف على توزيع الجوائز لجنة من الخبراء، تتضمن كيارا باليري، مستشارة لدى قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض؛ وكمال الكلاس، النائب الأول للرئيس لشؤون المعارض في شركة صلة؛ ويوسف الغواص، المدير المالي لدى صندوق الفعاليات الاستثماري؛ وإيهاب أبو ركبة، الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه؛ وفيصل عبدالله، مدير التواصل وتطوير الأعمال في مجموعة فنادق أكور؛ وريم السويلم، مديرة المشاريع في وزارة الرياضة.
وشهد معرض السعودية للفعاليات 2023 إقبالاً واسعاً من الجمهور على برنامج ندوته الشاملة على مدار يومي المعرض، والذي تناول بعض أكثر القضايا إلحاحاً في القطاع. كما تعرّف المندوبون على الدور المهم الذي يلعبه قطاع الفعاليات السعودي لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستكشفوا تطور وتأثير قطاع كرة القدم السعودي وأحدث توجهات تكنولوجيا الفعاليات. واطلعوا أيضاً على نجاح رائدات الأعمال في القطاع، إلى جانب سبل دعم المواهب السعودية الشابة.
ويستقطب معرض السعودية للفعاليات 2023 أبرز المبتكرين في قطاع الفعاليات العالمي، بما في ذلك أكثر من 100 شركة عارضة ومزود محلي ودولي، وما يزيد عن 2,500 زائر مهتم بالقطاع، كما يستعرض أحدث التطورات التقنية للارتقاء بالفعاليات. وتشمل قائمة الشركاء والجهات الراعية للمعرض شركات جي إي إس، وإيفنت لاب، وإنسباير، ووي كلين 966، وميديا برو، وراي كيوب، وبيلد أب، وإيفولوشن.
لمزيد من المعلومات حول معرض السعودية للفعاليات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.saudi-eventshow.com
Nour Ibrahim
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