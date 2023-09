Septembre 2023 (French)

Chers résidents, voisins et amis,

Le mois de septembre est une période passionnante de l'année. C'est le moment où les élèves, qui deviendront nos futurs dirigeants et artisans du changement, retournent à l'école. C'est le moment où l'air est un peu plus frais, où les lattés épicés à la citrouille reviennent et où les sports d'automne démarrent. Mais ce mois ne se limite pas à la célébration de la diversité de notre district - le Mois du patrimoine africain et le Mois du patrimoine hispanique national (du 15 septembre au 15 octobre).

Depuis 2010, notre district reconnaît officiellement le Mois du patrimoine africain pour célébrer l'influence de l'Afrique, l'héritage de la diaspora et l'importance profonde que notre communauté africaine a jouée en façonnant les contours de notre vie quotidienne. Depuis sa reconnaissance, ce mois n'a cessé de gagner en popularité et, en 2022, notre voisin, l'État de Virginie, l'a également reconnu. Le bureau des affaires africaines du maire a pris l'initiative de célébrer ce mois en organisant des événements mettant en valeur l'art, la culture, la gastronomie, l'histoire et la musique de la communauté africaine de notre district.

Parallèlement, l’hommage au patrimoine hispanique et latino-américain et le Mois national de l'héritage hispanique remontent aux années 1960, une époque marquée par le mouvement des droits civiques et une prise de conscience croissante des différentes cultures aux États-Unis. C'est en 1988 que le président Ronald a commémoré le 15 septembre comme le début du Mois national de l'héritage hispanique, car cette date marque l'anniversaire de l'indépendance de certains pays d'Amérique latine comme le Costa Rica, le Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Nicaragua. Contactez le bureau des affaires sud-américaines pour savoir comment vous rapprocher de la communauté latino-américaine de notre district, et ne manquez pas de célébrer et de profiter des festivités dans tout le district de Columbia.

Ici à l'OHR, alors que nous célébrons la diversité de notre district, nous nous attachons à cultiver un environnement linguistiquement inclusif pour que les résidents et les visiteurs se sentent intégrés et respectés. Au cours des quatre semaines à venir, nous en dirons plus à ce sujet sur nos médias sociaux. Toutefois, pour ceux dont l'enthousiasme ne connaît pas de limites, une ressource complète intitulée « Words Matter: A Guide to Inclusive Language around Racial and Ethnic Identity » (Les mots comptent : un guide pour un langage inclusif autour de l'identité raciale et ethnique) est disponible. Il s'agit d'un effort de collaboration avec le Bureau de l’équité raciale visant à éduquer, à faire tomber les barrières et à promouvoir l'égalité des chances.

En Service,

HNK