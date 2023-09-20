Mohawk 在 2022 年度全新環境、社會和管治報告中突出了這一年的進展
佐治亞州，卡爾霍恩, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 於今日發布了其 2022 年環境、社會和管治 (ESG) 報告，題為《創造價值的連接》(Connections That Create Value)，該報告詳細介紹了公司在可持續發展目標方面取得的進展，並以分享故事的方式展現了 Mohawk 成千上萬名全球僱員所完成的傑出工作。
Mohawk 公司董事長兼行政總裁 Jeff Lorberbaum 表示：「可持續性是我們企業戰略的關鍵組成部分，也是成千上萬名負責製造、銷售和交付我們產品的男女僱員的核心價值。在 Mohawk 內部，可持續性不是一個獨立的部門或分開的職能，而需要融入到我們所做的一切事物中。我們的理念很簡單，即做正確的事也能對我們的企業有益。」
Mohawk 的 2022 年度報告意味着公司連續第 14 年公開展示其與可持續發展相關的活動和目標。今年年初，Mohawk 將 Malisa Maynard 提升為公司新的首席可持續發展總監。Maynard 負責執行企業 ESG 戰略，並與企業各部門團隊合作，尋找改進的機會並嘗試新的構想。
Maynard 表示：「Mohawk 的年度 ESG 報告概述了我們為改善我們的業務，提升我們對地球、社群以及與之共享的人們的影響所採取的行動。由於我們始終關注於透過產品創新、碳減排和水體修復等行動打造可持續未來，我們已經在三大重要環境類別方面遠遠超過了我們的 2025 年目標，包括範圍一和範圍二溫室氣體排放強度、垃圾填埋強度以及取水強度。由於這一進展，我們備受鼓舞，將繼續提高我們的績效標準。」
Mohawk 擁有頂尖的製造設施和來自 19 個國家的人才團隊，提供住宅和商業可用，且可根據當地偏好訂製的廣泛型產品組合，包括每個類別中的各種可持續性選擇。作為全球最大的地板製造商，公司在瓷磚、地毯、層壓板、豪華乙烯基地板和卷材乙烯基地板等領域處於市場領導者地位。Mohawk 的其他建築產品類別還包括陶瓷牆磚、天然石質、石英和瓷磚櫃台板，以及面向歐洲市場的中/高密度纖維板 (MDF/HDF)、刨花板、裝飾面板和聚氨基甲酸酯絕緣產品。這些產品共同為提高能源效率，減少碳排放，並更好地管理新建工程和改建項目的產品生命週期助力。
Mohawk 的 2022 年 ESG 報告中涵蓋了許多成就，其中包括以下亮點：
-
降低溫室氣體排放量：2022 年，Mohawk 成功實現了範圍一和範圍二溫室氣體排放強度的目標，與 2010 年基線水平相比減少了 35.3%。Mohawk 被《今日美國》(USA Today) 評為 2023 年美國氣候領袖之一，是其中唯一一家地板公司。
-
提高透明度：在其新的 ESG 報告中，Mohawk 首次報告了範圍三排放量的數據。
-
投資綠色能源：2022 年期間，公司在比利時上線了兩台額外的風力渦輪機，並在澳洲和新西蘭的五個設施上安裝了超過 3,800 塊屋頂太陽能電池板。
-
加強產品的可循環性：2022 年，Mohawk 回收了 4,000 萬磅的報廢產品，以重新加工利用，還在成千上萬的產品中加入了回收材料。2022 年，Mohawk 總製造廢棄物中，有 60% 以上被回收、再生或再利用。
-
改善水利修復：Mohawk 的全球取水強度與 2010 年的基線水平相比提高了 47%，這表明數百萬加侖的廢水被再次用於製造過程。位於北美的 11 家瓷磚製造工廠中，有 84% 的工藝廢水進行了回收。
-
增加工作間多樣性：在美國，Mohawk 在 2022 年新招聘的僱員中，超過 55% 為黑人、土著人或有色人種，如此一來，這些群體在公司的美國工作人員中的比例提升到 45%。
-
與僱員合作提高安全性：2022 年，Mohawk 在澳洲和意大利的設施獲得了 ISO 45001 認證，此認證為工作間健康與安全的全球基準。
-
以有意義的方式回饋社會：Mohawk 因在對抗乳癌方面的領導地位已持續二十年，並籌集了近 700 萬美元用以幫助尋找治癒方法，因此獲得了 2023 年 Susan G. Komen™ 承諾獎。
-
提升管治能力：2022 年，Mohawk 增加了董事會的多元化，並於 2023 年實施了正式的董事會遴選政策。公司還加強了私隱政策並增強了對網絡安全威脅的防禦。
Mohawk 的 2022 年 ESG 報告是根據全球報告倡議 (GRI) 的通用標準編制而成。除了 GRI，Mohawk 還使用永續會計標準委員會 (SASB) 和氣候相關財務資訊披露工作組 (TCFD) 來指導 ESG 披露。自 2017 年以來，Mohawk 還與國際非營利組織 CDP Global 合作，發布了年度氣候變化問卷，該組織為公司和城市披露其環境影響提供幫助。目前，Mohawk 正在制訂歐盟公司可持續性報告指令框架，同時將受歐盟分類法的限制，並將會在未來進行報告。Mohawk 還參與了標普全球企業可持續性發展評估，這是對公司可持續性實踐的年度評估，也是標普 500 ESG 指數的組成部分。
造訪這裏，瀏覽 Mohawk 的 2022 年 ESG 報告。
透過這裏可觀看關於 Mohawk 可持續發展理念的簡短影片。
關於 Mohawk Industries
Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，其產品旨在改善全球的住宅和商用空間。Mohawk 行業領先的創新活動所帶來的產品和技術，使其品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改建和新建工程的要求。在過去的三十年裏，Mohawk 已經從美國地毯製造商轉型為全球最大的地板公司，業務遍布五大洲。Mohawk 垂直一體化的製造和分銷流程在地毯、地氈、瓷磚、層壓板、木質、石質和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高壓層壓裝飾面板和絕緣產品的生產中提供了競爭優勢。Mohawk 的品牌在該行業中備受認可，其中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Leoline、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。有關更多資訊，請瀏覽 mohawkind.com。
聯絡方式：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com