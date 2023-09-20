Mohawk 在 2022 年度全新環境、社會和管治報告中突出了這一年的進展

佐治亞州，卡爾霍恩, Sept. 21, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mohawk Industries, Inc. (NYSE: MHK) 於今日發布了其 2022 年環境、社會和管治 (ESG) 報告，題為《創造價值的連接》(Connections That Create Value)，該報告詳細介紹了公司在可持續發展目標方面取得的進展，並以分享故事的方式展現了 Mohawk 成千上萬名全球僱員所完成的傑出工作。



Mohawk 公司董事長兼行政總裁 Jeff Lorberbaum 表示：「可持續性是我們企業戰略的關鍵組成部分，也是成千上萬名負責製造、銷售和交付我們產品的男女僱員的核心價值。在 Mohawk 內部，可持續性不是一個獨立的部門或分開的職能，而需要融入到我們所做的一切事物中。我們的理念很簡單，即做正確的事也能對我們的企業有益。」

Mohawk 的 2022 年度報告意味着公司連續第 14 年公開展示其與可持續發展相關的活動和目標。今年年初，Mohawk 將 Malisa Maynard 提升為公司新的首席可持續發展總監。Maynard 負責執行企業 ESG 戰略，並與企業各部門團隊合作，尋找改進的機會並嘗試新的構想。

Maynard 表示：「Mohawk 的年度 ESG 報告概述了我們為改善我們的業務，提升我們對地球、社群以及與之共享的人們的影響所採取的行動。由於我們始終關注於透過產品創新、碳減排和水體修復等行動打造可持續未來，我們已經在三大重要環境類別方面遠遠超過了我們的 2025 年目標，包括範圍一和範圍二溫室氣體排放強度、垃圾填埋強度以及取水強度。由於這一進展，我們備受鼓舞，將繼續提高我們的績效標準。」

Mohawk 擁有頂尖的製造設施和來自 19 個國家的人才團隊，提供住宅和商業可用，且可根據當地偏好訂製的廣泛型產品組合，包括每個類別中的各種可持續性選擇。作為全球最大的地板製造商，公司在瓷磚、地毯、層壓板、豪華乙烯基地板和卷材乙烯基地板等領域處於市場領導者地位。Mohawk 的其他建築產品類別還包括陶瓷牆磚、天然石質、石英和瓷磚櫃台板，以及面向歐洲市場的中/高密度纖維板 (MDF/HDF)、刨花板、裝飾面板和聚氨基甲酸酯絕緣產品。這些產品共同為提高能源效率，減少碳排放，並更好地管理新建工程和改建項目的產品生命週期助力。

Mohawk 的 2022 年 ESG 報告中涵蓋了許多成就，其中包括以下亮點：

降低溫室氣體排放量 ：2022 年，Mohawk 成功實現了範圍一和範圍二溫室氣體排放強度的目標，與 2010 年基線水平相比減少了 35.3%。Mohawk 被《今日美國》(USA Today) 評為 2023 年美國氣候領袖之一，是其中唯一一家地板公司。





：2022 年，Mohawk 成功實現了範圍一和範圍二溫室氣體排放強度的目標，與 2010 年基線水平相比減少了 35.3%。Mohawk 被《今日美國》(USA Today) 評為 2023 年美國氣候領袖之一，是其中唯一一家地板公司。 提高透明度 ：在其新的 ESG 報告中，Mohawk 首次報告了範圍三排放量的數據。





：在其新的 ESG 報告中，Mohawk 首次報告了範圍三排放量的數據。 投資綠色能源 ：2022 年期間，公司在比利時上線了兩台額外的風力渦輪機，並在澳洲和新西蘭的五個設施上安裝了超過 3,800 塊屋頂太陽能電池板。





：2022 年期間，公司在比利時上線了兩台額外的風力渦輪機，並在澳洲和新西蘭的五個設施上安裝了超過 3,800 塊屋頂太陽能電池板。 加強產品的可循環性： 2022 年，Mohawk 回收了 4,000 萬磅的報廢產品，以重新加工利用，還在成千上萬的產品中加入了回收材料。2022 年，Mohawk 總製造廢棄物中，有 60% 以上被回收、再生或再利用。





2022 年，Mohawk 回收了 4,000 萬磅的報廢產品，以重新加工利用，還在成千上萬的產品中加入了回收材料。2022 年，Mohawk 總製造廢棄物中，有 60% 以上被回收、再生或再利用。 改善水利修復 ：Mohawk 的全球取水強度與 2010 年的基線水平相比提高了 47%，這表明數百萬加侖的廢水被再次用於製造過程。位於北美的 11 家瓷磚製造工廠中，有 84% 的工藝廢水進行了回收。





：Mohawk 的全球取水強度與 2010 年的基線水平相比提高了 47%，這表明數百萬加侖的廢水被再次用於製造過程。位於北美的 11 家瓷磚製造工廠中，有 84% 的工藝廢水進行了回收。 增加工作間多樣性 ：在美國，Mohawk 在 2022 年新招聘的僱員中，超過 55% 為黑人、土著人或有色人種，如此一來，這些群體在公司的美國工作人員中的比例提升到 45%。





：在美國，Mohawk 在 2022 年新招聘的僱員中，超過 55% 為黑人、土著人或有色人種，如此一來，這些群體在公司的美國工作人員中的比例提升到 45%。 與僱員合作提高安全性 ：2022 年，Mohawk 在澳洲和意大利的設施獲得了 ISO 45001 認證，此認證為工作間健康與安全的全球基準。





：2022 年，Mohawk 在澳洲和意大利的設施獲得了 ISO 45001 認證，此認證為工作間健康與安全的全球基準。 以有意義的方式回饋社會： Mohawk 因在對抗乳癌方面的領導地位已持續二十年，並籌集了近 700 萬美元用以幫助尋找治癒方法，因此獲得了 2023 年 Susan G. Komen™ 承諾獎。





Mohawk 因在對抗乳癌方面的領導地位已持續二十年，並籌集了近 700 萬美元用以幫助尋找治癒方法，因此獲得了 2023 年 Susan G. Komen™ 承諾獎。 提升管治能力：2022 年，Mohawk 增加了董事會的多元化，並於 2023 年實施了正式的董事會遴選政策。公司還加強了私隱政策並增強了對網絡安全威脅的防禦。



Mohawk 的 2022 年 ESG 報告是根據全球報告倡議 (GRI) 的通用標準編制而成。除了 GRI，Mohawk 還使用永續會計標準委員會 (SASB) 和氣候相關財務資訊披露工作組 (TCFD) 來指導 ESG 披露。自 2017 年以來，Mohawk 還與國際非營利組織 CDP Global 合作，發布了年度氣候變化問卷，該組織為公司和城市披露其環境影響提供幫助。目前，Mohawk 正在制訂歐盟公司可持續性報告指令框架，同時將受歐盟分類法的限制，並將會在未來進行報告。Mohawk 還參與了標普全球企業可持續性發展評估，這是對公司可持續性實踐的年度評估，也是標普 500 ESG 指數的組成部分。

造訪這裏，瀏覽 Mohawk 的 2022 年 ESG 報告。

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關於 Mohawk Industries

Mohawk Industries 是全球領先的地板製造商，其產品旨在改善全球的住宅和商用空間。Mohawk 行業領先的創新活動所帶來的產品和技術，使其品牌在市場上脫穎而出，並滿足所有改建和新建工程的要求。在過去的三十年裏，Mohawk 已經從美國地毯製造商轉型為全球最大的地板公司，業務遍布五大洲。Mohawk 垂直一體化的製造和分銷流程在地毯、地氈、瓷磚、層壓板、木質、石質和乙烯基地板以及刨花板、三聚氰胺板、高壓層壓裝飾面板和絕緣產品的生產中提供了競爭優勢。Mohawk 的品牌在該行業中備受認可，其中包括 American Olean、Daltile、Durkan、Eliane、Elizabeth、Feltex、Godfrey Hirst、Grupo Daltile、IVC Commercial、IVC Home、Karastan、Leoline、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Mohawk Home、Pergo、Quick-Step、Unilin 和 Vitromex。有關更多資訊，請瀏覽 mohawkind.com。

聯絡方式：Robert Webb – robert_webb@mohawkind.com