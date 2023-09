WIN TRANSCRIPT | Ambush interview of Senator Win Gatchalian on POGOs

PHILIPPINES, September 20 - Press Release

September 20, 2023 AMBUSH INTERVIEW OF SENATOR WIN GATCHALIAN ON POGOS Q: Bakit total ban ng POGO ang pangunahing rekomendasyon? SEN. WIN: Unang-una, hindi naman malaki ang impact sa ating ekonomiya kung nawala sila makikita natin less than one percent ang impact sa GDP, less than one percent din ang impact sa collections natin. Pero yung crime na nangyayari sa ating bansa lalo na dito sa isyu ng human trafficking, mga scams talagang nakakasira sa imahe at nakakasira sa reputasyon ating bansa. Q: Bakit nagkaroon ng three months phaseout period? SEN. WIN: Ang aking recommendation is total ban, may mga ibang senators tayo na ang recommendation ay magkaroon ng phaseout. Ang phaseout pag-uusapan na lang natin sa plenary kapag pumasok na sa plenary. So itong filing ng committee report ay pinagdedebatihan pa, pag-uusapan pero ang direksyon ay magkaroon ng phaseout o immediate total ban. But ako personally, ang aking recommendation is immediate total ban. Q: Paano ang mga mawawalan ng trabaho? SEN. WIN: Sa aming analysis, ito pa ang isa sa nakita namin sa POGO, out of 100,000 na nagtatrabaho dito almost 17,000 lang ang Filipinos. So ang recommendation namin dahil itong mga Filipino, local workers, highly skilled, IT oriented, tumulong ang DOLE maghanap ng trabaho para sa kanila sa BPO o ibang IT-related industries. Q: Yung original recommendation nyo po ay immediate ban, then ngayon po three months phased out? SEN. WIN: If you look at the committee report nung ginawa ito, three months ang phased out pero nagbigay ako ng privilege speech na ang aking personal recommendation is immediate ban. Kapag tinignan natin ang timeframe within, pinaikot natin ang committee report and privilege speech is more or less three months. Q: Ilang months kayong nag-antay for the 10 signatures? SEN. WIN: Hindi ko na matandaan, March yata yun. Q: Sir, bakit three months? SEN. WIN: Tinignan namin kasi kapag nagwa-whine down ka ng isang negosyo kailangan mo ng one month advise sa SEC, one month advise sa local government. Ang lease kapag umuupa ka usually one month advance, one month deposit. Sabihin na nating two months meron pang isang month na palugit so three months ang total. So tinignan namin gaano ba kabilis mag-file ng closure of business at normally magkano ba yung deposit at yung advance na ibinibiagay kung umuupa ka. Lahat ng POGO operation dito umuupa lang. Hindi naman sila nagpatayo ng building, hindi sila nagpatayo ng facilities, lahat sila umuupa. Kung makita natin sa Clark inupahan din nila yun. Kapag nakita natin dito sa Pasay at sa Paranaque inupahan din nila yun. So lahat ng POGO based sa aming nakita sa financial statements, nangungupahan lang sila. So tinignan namin gaano ba kabilis at ano ba ang normal na payment at advance deposit na ginagawa ng isang nangupahan. Q: You are pushing for total ban ng isahan? SEN. WIN: Okay yung privilege speech ko ang aking recommendation is immediate ban, yung committee report ang recommendation is three months phaseout. But if you look at the time element kasi nung pinaikot namin yun is about I think mga March, April. That time three months ang aming recommendation, nung lumagpas ang three months nagbigay ako ng privilege speech at yung privilege speech na yun is exactly three months o four months na yun. Kaya nga sabi ko lumampas na naman ang three months, immediate ban na tayo. Q: Sir, nakausap nyo po si Presidente, nai-report out nyo po sa kanya na meron nang ganitong committee report? SEN. WIN: Hindi. Itong committee report hindi ko pa siya nakakausap. But I think ang importante dito is paano, bakit biglang nagkaroon ng additional signatures. Sa pag-uusap ko sa other senators, itong issue on fake sim cards, issue ng scamming, issue ng mga natuklasan na thousands and thousands of fake sim cards, plus doon sa hearing namin sa DICT, ang fake load o ang load na inilagay sa fake sim cards is about P1 billion. At sa mga hearings nitong budget na lumalabas marami sa mga nahuhuling scamming ginagamit nilang front ay mga POGO. So ito ang nagkumbinsi sa ating mga senators na dapat nang pag-usapan ang pagba-ban ng POGO. Itong committee report alam nyo naman papasok ito sa plenary, magde-debate tayo. Ang iba gusto immediate ban, iba gusto three months, iba baka mas mahaba pero ang importante dito pag-uusapan na ang pagba-ban ng POGO. Ang tinitignan na lang dito gaano kahaba ang palugit na ibibigay o immediate ban ang gagawin. Ako ipaglalaban ko immediate, yan ang aking recommendation. Q: Ang economic team po ba ay supportive of the ban? SEN. WIN: Yung economic managers based doon sa mga position paper nila ay supportive sila sa pagba-ban ng POGO. Q: So do you also expect Malacañang or even the President to show the same support as the position of our economic managers? SEN. WIN: Hindi ko masabi kung anong iniisip ni Pangulo but nung huling usapan namin nakikita ko concern siya sa peace and order. Q: Sir sino yung dalawang huling pumirma? SEN. WIN: Siguro mas maganda tignan nyo na lang ang committee report. Mahirap manggaling sa akin. Wala akong permiso. Q: Ilan ang member, ilan ang total na nag-sign? SEN. WIN: Ang member ng committee is 18, plus the ex-officio. Ang nag-sign ay 10. Q: Joint ng ibang committee? SEN. WIN: May joint din pero you have the option, the chairman has an option kung ifile mo as your committee, or joint committee. Q: Hindi kailangan na pati members of other committee mag-sign? SEN. WIN: Hindi. Hindi kailangan. Tinanggap naman ng bills and index so in order naman ang ating signature. Q: Safe po bang sabihin na three months dapat, safe ba naming sabihin na bagama't three months ang nasa report, ang recommendation nyo ay immediate? SEN. WIN: Yes. Q: When we say immediate ban, hindi ba Sir negative yun sa mawawalan ng trabaho? SEN. WIN: Kapag immediate ban meron din yan, Im sure ang mangyayari diyan ipapatawag ng interagency at titignan yung mga dapat asikasuhin. For example, employment, yun na nga pagwa-wind down ng negosyo. But kasi sa akin, importante dito ang mensahe na sinasabi natin na itigil na ito dahil nga lumalala ang krimen na nangyayari sa atin. Like sa Pasay 2,700 human trafficked victims ang na-rescue. Sa Clark, 300 human trafficked victims ang na-rescue. On top of that based sa mga hearings, budget hearing namin, lumalabas na maraming fugitives na nag-ooperate dito. So naging malaking bagay itong budget hearing kasi natatanong nang direkta ang DICT at mga security agencies at nabibigyan ng diretsong information ang mga senador. Yun ang naging kumbaga naging factor kaya nakumbinsi. Q: Ano ang nakikita nyong pagdedebatihan sa plenary? SEN. WIN: Ang nakikita ko dito yung timeframe. Unang-una titignan ang mga aspeto na dapat tignan para bigyan ng timeframe. For example nga yung mawawalan ng trabaho. Yung retraining ng mga mawawalan ng trabaho. Yung paghahanap ng trabaho ng mga mawawalan ng trabaho. Pangalawa yung winding down kasi nga may upa sila, syempre hindi naman pwedeng basta na lang umalis ang nangungupahan doon. So titignan din lahat ng aspeto titignan. Q: Nakita nyo ba na aaprubahan ng Senate? SEN. WIN: Well para sa akin one big step na ito. One big step na ito dahil nga sa ngayon pag-uusapan na, pagdedebatihan na. At makikita natin na 10 senador ang pumirma dito sa committee report. So makikita nila na may basis. Hindi ko naman sinasabi na pagdating sa plenary, ganun pa rin but nakikita ng mga senador, may basis na i-ban ang POGO sa ating bansa. Q: Pero Sir three or more na lang para maaprubahan sa plenary? SEN. WIN: What do you mean? Ay yah, yah, tama. Kasi kapag nagbotohan, kapag nag-debate boboto kami doon sa resolution kailangan mo is 13 as majority. Q: May nagbago ba ng isip sa sampu? SEN. WIN: Nakikita naman natin dahil nga tuloy tuloy pa rin ang krimen, tuloy tuloy pa rin ang human trafficking and scamming. Ito ang bagong thread. Sa briefing namin sa mga executive session, isa sa mga nasagap ko, without telling you the details dahil nga executive session, nagiging front ang mga POGO ng mga scams. So ang scams na nakikita natin iisa lang. Yun ang mga information na nakukuha namin. So ibig sabihin hangga't andito ang POGO may scam na mangyayari, at merong human trafficking na mangyayari, nagkadugtong-dugtong siya at yung mga information na nakukuha namin sa executive session, sa budget hearings, malaking bagay yun para magkaroon ng mas malalim na pag-unawa kung ano ba ang ginagawa ng mga POGO dito sa ating bansa. Q: Challenging na mabuo ang 10 signatures? SEN. WIN: Ongoing naman yan. Dahil itong POGO ongoing naman kaya nakita ko habang lumalabas ang isyu na ito maraming nakukumbinsi Q: Turning point po ang mga scams? SEN. WIN: If you look at the series events, last year may hearings on sim cards, yung unggoy na nagparehistro, if you remember, buti nga nakangiti pa yung unggoy. Tapos yung financial scams, yung phishing, vishing na nangyari, yung love scam na nangyari. Two hearings in a span of two weeks lahat connected to POGO. Q: Yung dalawang yun sila na ang nag-approach sa inyo na sign na ako? SEN. WIN: Sa amin na lang yun. Q: Sir paano ang tax na hindi pa nababayaran? SEN. WIN: Isang angle pa yun dahil nga lumabas I think it was a press release o statement from PAGCOR na marami, I think mga P12 billion yata ang nawala. I might be wrong but sa pagkakaalala ko. Basta ang punto dito maraming hindi nagbayad at tumakbo na. So makikita natin may tax evasion case din. At tax evasion angle. Q: Magbe-break na next week, ano target natin na matapos? SEN. WIN: Hopefully, hopefully. Ang importante nasa floor na. Yan ang pinakamahalaga. Alam niyo naman sa floor dyan talaga mag-uusap. Q: Tama ba next week yung plenary sponsorship? SEN. WIN: Target ko next week yes tama. Q: Open ba kayo sa kung ano ang mapagkakasunduan sa phaseout period pero may suggestions na dapat two years, three years, one year open ba kayo doon? SEN. WIN: Ako personally parang hindi maganda na one year o two years sobrang haba na considering na end of the year na ngayon. So mahaba na ang palugit. And there's no assurance na kapag one year o two years mawawala ang mga scams at human trafficking. We cannot be assured na, oh sige bigyan namin kayo ng palugit pero wag muna kayo mag-scam. Q: Kung talagang marami ang gusto three months, okay kayo doon? SEN. WIN: Let's justify bakit ganun ang palugit ano ang timeframe Q: Yung mga crimes sa POGO di ba yung kidnapping why is these not enough to get these senators, pero yung mga scams yun ang nakakumbinsi sa kanila? SEN. WIN: I think marami naman ang nakumbinsi, yung escalation eh. In fact this year if you compare crimes from POGO last year versus this year almost tripled siya. I'll give you some context. Yung human trafficking lang this year alone almost 4,000 ang victims. Last year, wala pang 1,000 yun. This year 4,000 kaagad. Q: Hindi napigilan ang mga POGO? SEN. WIN: I remember tumahimik ng few months tapos bumalik uli. Kapag naiimbestigahan dito tumatahimik. Kapag nawawala ang imbestiga bumabalik uli. Yun ang trend dito sa mga POGO. Q: You mentioned sa report yung deportation sa foreign workers, you have info kung ilan? SEN. WIN: I don't have the exact number but the fact is meron talagang mga pugante, mga fugitives na andito sa atin at nakakatakot na itong mga fugitives based sa naririnig namin sa hearing iba dito may warrant na, may criminal activities, may ginagawa sa ibang bansa at andito sa atin. So ibig sabihin itong mga fugitives ay andito sa atin at nagtatrabaho sa mga POGO. Yan ang nagiging safe haven nila. Q: Sabi ni Defense Sec. Teodoro possible may mga spies din? SEN. WIN: Hindi ko alam yung detalye ng sinabi ni Sec. Teodoro pero possible. Let's put it this way, kung ang mga pugante nga kayang pumasok dito, yung mga spy or infiltration tingin ko kaya rin.