علامة كولكسيون موبيليا التركية توسع حضورها إلى دولة الإمارات
EINPresswire.com/ -- : كشفت كولكسيون موبيليا، العلامة التركية الحائزة على جوائز والرائدة في مجال التصميم وتصنيع الأثاث، عن افتتاح أول صالة عرض لها في دبي اليوم احتفالاً بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسها. وشهد الافتتاح حضور كوراي مالهان، رئيس مجلس إدارة الشركة؛ ودوروك مالهان، نائب رئيس مجلس الإدارة؛ وتوجاي تونشير، السفير التركي لدى دولة الإمارات؛ وأونور شيلان، القنصل العام التركي في دبي. وانطلاقاً من نجاحها اللافت في تركيا، تتطلع العلامة الرائدة إلى توسيع حضورها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي من خلال إطلاق أول صالة عرض لها على شارع الشيخ زايد.
وتتماشى هذه الخطوة التوسعية مع رؤية كولكسيون موبيليا الهادفة إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية مثل دبي، مع التركيز على زيادة صادراتها العالمية إلى 50% في السنوات الخمس المقبلة. وتمهد عمليات العلامة في دبي الطريق أمام تعزيز التجارة الدولية للأثاث التركي ووصولها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعاونت علامة كولكسيون موبيليا مع كولكسيون باي ميلو، الشركة التي تتمتع بسنوات من الخبرة في الإمارة، بهدف ترسيخ مكانة العلامة الرائدة في تصنيع الأثاث بالمنطقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دوروك مالهان: "يأتي توسعنا في دولة الإمارات في إطار هدفنا الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين الدولتين. وتتيح مكانة دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة الدولية، وموقعها الجغرافي المميز الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا بسهولة. وكلنا ثقة بأهمية هذا الافتتاح في توسيع نطاق وصولنا إلى أسواق جديدة، مما يعزز العمليات التجارية والاستثمارات بين تركيا ودولة الإمارات". وأضاف مالهان: "نتطلع من خلال صالة العرض في دبي إلى تلبية احتياجات عملائنا. وأثق بقدرتنا على تحقيق نجاح لافت هنا بناءً على ما حققته العلامة من نجاحات وجوائز في في مختلف الوجهات العالمية، مثل لندن ونيويورك". ومن جانبه، قال كوراي مالهان: "تركز خطة نمو العلامة على التوسع في الأسواق العالمية، بما فيها دبي التي تحتضن أحد أكبر المطارات في العالم، والذي استقبل 56 مليون شخص في عام 2022. كما يعكس النشاط التجاري القوي الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة. وتصدّر العلامة منتجاتها المصنعة في تركيا من معملها في تيكيرداغ إلى مختلف أنحاء العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط التي تستورد 50% من هذه المنتجات. ويساهم تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة الإمارات في تحقيق هدفنا المتمثل في تنمية الاقتصاد التركي".
وبالإضافة إلى توسيع نطاق البيع بالتجزئة، تتماشى مساعي كولكسيون موبيليا مع رؤية دولة الإمارات بشأن تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يركز نهج العلامة على الالتزام بالجوانب البيئية والاجتماعية والإدارية. فقد استثمرت الشركة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح منشآت الانتاج في مصنعها بتركيا، كما استبدلت أسطولها من سيارات الركوب والمركبات التجارية بسيارات كهربائية، مما عزز قدرتها على تحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030.
ويشكل استثمار العلامة في مصنعها خطوة في إطار خطط نموها، ويعكس قدرة تركيا على تقديم منتجات عالية الجودة للعالم أجمع. وفي هذا الصدد، قال مالهان: "نعتزم استثمار أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي في العام الأول، حيث نركز على تعزيز قدرة مصنعنا على المساهمة في استراتيجية النمو العالمي التي نعتمدها".
Pragati Malik
وتتماشى هذه الخطوة التوسعية مع رؤية كولكسيون موبيليا الهادفة إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرئيسية مثل دبي، مع التركيز على زيادة صادراتها العالمية إلى 50% في السنوات الخمس المقبلة. وتمهد عمليات العلامة في دبي الطريق أمام تعزيز التجارة الدولية للأثاث التركي ووصولها إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعاونت علامة كولكسيون موبيليا مع كولكسيون باي ميلو، الشركة التي تتمتع بسنوات من الخبرة في الإمارة، بهدف ترسيخ مكانة العلامة الرائدة في تصنيع الأثاث بالمنطقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دوروك مالهان: "يأتي توسعنا في دولة الإمارات في إطار هدفنا الاستراتيجي لتعزيز التعاون بين الدولتين. وتتيح مكانة دبي، بصفتها مركزاً عالمياً للتجارة الدولية، وموقعها الجغرافي المميز الوصول إلى أسواق آسيا وأفريقيا وأوروبا بسهولة. وكلنا ثقة بأهمية هذا الافتتاح في توسيع نطاق وصولنا إلى أسواق جديدة، مما يعزز العمليات التجارية والاستثمارات بين تركيا ودولة الإمارات". وأضاف مالهان: "نتطلع من خلال صالة العرض في دبي إلى تلبية احتياجات عملائنا. وأثق بقدرتنا على تحقيق نجاح لافت هنا بناءً على ما حققته العلامة من نجاحات وجوائز في في مختلف الوجهات العالمية، مثل لندن ونيويورك". ومن جانبه، قال كوراي مالهان: "تركز خطة نمو العلامة على التوسع في الأسواق العالمية، بما فيها دبي التي تحتضن أحد أكبر المطارات في العالم، والذي استقبل 56 مليون شخص في عام 2022. كما يعكس النشاط التجاري القوي الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة. وتصدّر العلامة منتجاتها المصنعة في تركيا من معملها في تيكيرداغ إلى مختلف أنحاء العالم، بما فيها دول الشرق الأوسط التي تستورد 50% من هذه المنتجات. ويساهم تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا ودولة الإمارات في تحقيق هدفنا المتمثل في تنمية الاقتصاد التركي".
وبالإضافة إلى توسيع نطاق البيع بالتجزئة، تتماشى مساعي كولكسيون موبيليا مع رؤية دولة الإمارات بشأن تحقيق أهداف الاستدامة، حيث يركز نهج العلامة على الالتزام بالجوانب البيئية والاجتماعية والإدارية. فقد استثمرت الشركة في تركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطح منشآت الانتاج في مصنعها بتركيا، كما استبدلت أسطولها من سيارات الركوب والمركبات التجارية بسيارات كهربائية، مما عزز قدرتها على تحقيق هدفها في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030.
ويشكل استثمار العلامة في مصنعها خطوة في إطار خطط نموها، ويعكس قدرة تركيا على تقديم منتجات عالية الجودة للعالم أجمع. وفي هذا الصدد، قال مالهان: "نعتزم استثمار أكثر من 7 ملايين دولار أمريكي في العام الأول، حيث نركز على تعزيز قدرة مصنعنا على المساهمة في استراتيجية النمو العالمي التي نعتمدها".
Pragati Malik
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