CertiK与CrossAngle（Xangle）建立合作伙伴关系，提升Web3.0安全性和数据透明度

New York, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Web3.0安全领域的头部企业 CertiK 和数字资产信息披露平台Xangle运营商CrossAngle宣布达成“具有里程碑意义的战略合作伙伴关系”，以提高整个Web3.0生态系统的安全性和透明度标准。

通过这次合作，CrossAngle将在Xangle平台上提供CertiK的研究报告，支持英文和韩文两种语言。这些报告将为用户提供重要的洞见，深化他们对数字资产领域的理解，同时协助他们加强尽职调查的工作。

此外，CertiK还将整合Xangle的综合API数据，包括市场价格、加权指数、项目简介和研究报告。与此同时，CertiK将向Xangle提供来自Skynet的安全数据，Skynet是一个已为上万个Web3.0平台提供全方位安全洞察的多功能平台。

CertiK首席业务官Jason Jiang表示：“我们很高兴能与Web3.0数据分析领域的领先平台Xangle合作。这次合作不仅彰显了我们共同致力于提高区块链领域安全性和透明度的承诺，同时也为一个更明智、更安全的Web3.0生态环境开辟了道路。我们的目标是共同建立新的行业标准，确保用户和项目团队能够获得最优质的资源和基于数据的洞察信息。”

Xangle首席业务发展官Jake Lim也表达了他的兴奋之情，他表示：“我们非常高兴与CertiK建立这一合作伙伴关系，我们期待它与Xangle强大的链上数据分析能力所创造的协同效应。Xangle与CertiK之间的合作将有助于推动Web3的持续大规模采用。”

未来，CertiK与CrossAngle将致力于建立一个可持续、可信赖和用户友好的Web3.0生态系统。此次合作凸显了双方对这一愿景的共同承诺，以数据内容为驱动，始终将安全置于首位。

关于CertiK

作为Web3安全领域的先驱，CertiK利用目前最先进的形式化验证技术、AI审计技术以及安全专家人工审计，通过扫描及监控区块链协议和智能合约，保证其安全性。CertiK由耶鲁大学和哥伦比亚大学的两位教授于2018年创立，以守护Web3世界为使命，CertiK致力于通过将学术界尖端创新技术延伸至业界，使得企业任务关键型软件及应用能够在足够安全和正确的环境下构建。

作为区块链安全领域发展最快、最值得信赖的机构之一，CertiK 是Web3安全赛道真正的领军者。迄今为止，CertiK已完成了超过4100个Web3项目的审计， 挖掘了近7万个代码漏洞，保护了近3700亿美元的数字资产免受损失。合作客户包括 Aptos、Ripple、Sandbox、Polygon、BNB Chain和TON等业内众头部项目。

CertiK投资机构包括Insight Partners、红杉资本、Tiger Global、Coatue Management、Lightspeed、Advent International、软银愿景基金、高瓴创投、高盛、Coinbase Ventures、Binance、顺为资本、IDG 资本、Wing、联想之星、丹华资本以及其他各行业领导者。

关于CrossAngle

CrossAngle，全球Web3数据智能平台Xangle的运营商，自2018年成立以来，致力于解决区块链生态系统内的信息不对称问题，推动Web3的大规模采用。多年来，CrossAngle始终发布高质量的行业分析报告，旨在培育透明和强大的Web3行业环境。这些报告因其专业知识而备受认可，并在知名的本地和全球加密和金融信息平台上亮相，包括彭博终端（Bloomberg Terminal）、CoinMarketCap、Yonhap Infomax和FnGuide。

2022年4月，Xangle取得了一个重要的里程碑，获得了来自知名传统金融机构（包括KB Investment和Shinhan Capital Investment）的B轮投资。Xangle因其专注于行业分析和基础设施提供而广受认可，成为Web3行业的领先参与者。作为推广Web3采用的一部分，Xangle正准备在今年推出两个关键产品 - "Explorer"，旨在进行链上数据搜索和分析，以及 "Xangle Beacon"，一款全面的Web3 ERP解决方案。

Hari Govindarajan PR & Comms Specialist, Luna PR hari@lunapr.io