2023 年度 Stevie 傑出雇主獎得主揭曉

Bank of America 和 Globe Telecom 躋身獲獎者前列

維吉尼亞州費爾法克斯, Sept. 20, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 一場國際性獎項的角逐落下帷幕——2023 年 Stevie®「傑出雇主獎」 得主於本週一（9 月 18 日）在紐約市舉行的頒獎典禮上揭曉。該獎項旨在表彰世界上最優秀的雇主和人力資源專業人員、團隊、成就以及與人力資源相關的產品和供應商，他們幫助創造和推動了良好的職場環境。

Stevie 金獎、銀獎和銅獎得主的完整名單（按類別分類）可在以下網址查閱：http://www.StevieAwards.com/HR

獲獎者包括世界各地多元化的組織和個人。Stevie 年度最高榮耀組織傑出獎由總部位於美國北卡羅來納州夏洛特的 Bank of America 獲得，該組織總計獲得 7 項金獎、7 項銀獎和 7 項銅獎，共計得分為 45.5 分。「年度組織獎」頒發給獲得最多獎項積分的組織。參賽組織每獲得一項 Stevie 金獎得 3 分；每獲得一項 Stevie 銀獎得 2 分；每獲得一項 Stevie 銅獎得 1.5 分。

Stevie 傑出獎「年度最高分提名獎」的獲獎者是總部位於菲律賓達義市的 Globe Telecom Inc.。來自該組織的 Ato Jiao 被提名為年度最佳人力資源總監，並在評審團評審中獲得了 9.5 的高分（滿分為 10 分）。

獲得 Stevie 金獎最多的組織包括 Bank of America (7)、Cathay United Bank (5)、IBM (4)、Tata Consultancy Services (4)、Tech Mahindra (4)、Dimes Sanayi ve Ticaret A.Ş.(3)、Enerjisa Enerji (3)、Product Madness (3)、TELUS International (3)、Akbank T.A.S.(2)、American Systems (2)、Ayala Land Inc. (2)、BlueSky Personnel Solutions (2)、Borusan (2)、DHL Global Forwarding、Freight (2)、FedEx (2)、Globe Telecom (2)、GoHealth (2)、Golden Hour Veterinary Telemedicine (2)、Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.(2)、Saint-Gobain North America (2)、Siemens AG (2) 以及 Top Hat (2) 。

在今年的競爭中，來自 28 個國家的 1,000 多個組織的提名接受了評估。得獎者由來自全球各地的超過 125 位擔任評審的專業人士給予的平均分數決定。

在 「年度最佳雇主」類別下的 31 個 Stevie 獎項則採用了另一種獨特的評選模式，綜合考慮專業評審的評分以及公眾投票的結果決定獲獎者。

Stevie「傑出雇主獎」旨在表彰在得主們在職場許多方面所取得的成就。其類別包括：

年度最佳雇主獎

人力資源成就獎

人力資源個人獎

人力資源團隊獎類

解決方案提供者獎

解決方案、實施和訓練計劃或媒體獎

思想領導獎類

新冠疫情應對獎

這些獎項由 Stevie 獎頒發。Stevie 獎組織了全球領先的商業獎項目中的八個，包括International Business Awards® （國際商務獎）和American Business Awards® （美國商務獎）。

關於 Stevie 獎

Stevie 獎包括以下八大獎項：亞太地區 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、中東和北非地區 Stevie 獎、American Business Awards®（美國商務獎）、International Business Awards®（國際商務獎）、Stevie 「職業女性獎」、Stevie 「傑出雇主獎」以及 Stevie 「銷售與客戶服務獎」。Stevie 獎每年從 70 多個國家／地區的組織收到超過 12,000 項參賽登記。Stevies 認可在全球職場中有出色表現的人們，並向所有類型和規模的組織及其背後的人員致敬。如欲了解有關 Stevie 獎項的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com。

第八屆年度 Stevie「傑出雇主獎」由 HiBob 贊助。

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