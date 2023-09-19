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偉峰投資高級投資顧問李哲偉：數字金融的精通者、股市燈塔的創造者，暨即將出版的作者

偉峰投資高級投資顧問李哲偉：數字金融的精通者、股市燈塔的創造者，暨即將出版的作者

偉峰投資高級投資顧問李哲偉 數字金融的精通者、股市燈塔的創造者，暨即將出版的作者

台灣, September 19, 2023/EINPresswire.com/ -- 李哲偉，偉峰投資股份有限公司的高級投資顧問，日前接受了我們的專訪，透露了他將於明年推出一本講述戰法心得的書本，此外還深入談論了他的投資哲學和業界觀察。

學歷與早期經歷
自幼對數字和交易敏感的李哲偉，在家人的支持下前往海外進修，先後畢業於聖母大學金融系和耶魯大學財金系。他也持有多項專業證照，包括證券分析師（CASA）、期貨分析師（CASA）、投信投顧業務人員執照等。

海外就業與實務經驗
在海外的學術和職業生涯中，李哲偉曾任職於多間投資顧問公司和銀行，包括美國頂尖的投資公司摩根大通集團。這些實務經驗讓他獲得了紮實的理論知識和實踐技能，贏得了業界和投資者的廣泛信賴。

投資心法與風險管理
李哲偉特別強調風險管理和選股邏輯。他獨創的“股市燈塔秘籍”及多空燈塔預判法，不僅精準把握市場趨勢，也有助於投資者在有限的資金下創造無限的價值。

即將出版的新書
最令人期待的是，李哲偉宣佈將於明年推出一本以戰法心得為主題的書籍。這本書預計會整合他多年的投資經驗和心得，幫助投資者更全面地理解市場運作和風險控制。

成功案例與未來展望
2007年，李哲偉成功運用技術分析在晶豪科（3006）股票中獲得了112%的報酬率。他強調，即便市場面臨多項不利因素，只要精準把握市場趨勢和操作時機，仍可在逆境中取得成功。

偉峰投資將繼續舉辦投資講座，以技術分析和投資心法為投資者帶來長期收益。李哲偉本人也將繼續深化他的投資策略和市場研究，以創造更多成功案例。

DAVID
Manpower
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