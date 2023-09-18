TCL加入Via Licensing Alliance的ATSC 3.0广播专利池 领先的电子产品供应商获得下一代广播标准创新14个许可方的一站式许可

旧金山和惠州, Sept. 18, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- 协作许可领导者Via Licensing Alliance（“Via LA”）和全球最畅销的消费电子品牌和领先技术公司之一TCL®今天宣布，TCL已加入Via LA的ATSC 3.0专利池。



作为美国最大的电视制造商之一，TCL深知其电视产品支持这一新兴标准的优势，随着各国实施该技术将为消费者带来高质量的4K / UHD互动无线电视广播的体验。

TCL集团的总法律顾问杨进表示： “我们很高兴以遵循标准FRAND原则的条款加入Via LA的ATSC 3.0专利池，并将其中客户所需的许多创新融入我们屡获殊荣的电视中。我们会持续扩展与Via LA的合作关系，认可他们为TCL等领先产品制造商提供了高价值、广泛和高效的平衡解决方案。”

Via Licensing Alliance的总裁Heath Hoglund表示： “Via LA的ATSC 3.0专利池热烈欢迎TCL加入，TCL拥有一支专业精通且经验丰富的知识产权团队，他们理解知识产权的重要性。这项协议证明了我们ATSC 3.0专利池中技术的市场需求，我们相信随着各国采用该标准，与我们关系牢固的未来实施者也将加入该池。”

ATSC 3.0下一代地面广播标准由国际非营利组织Advanced Television Systems Committee, Inc.定义，该组织为数字电视制定自愿性标准。ATSC 3.0通过提高压缩效率、提供对固定和移动设备的可靠传输以及更多的可访问性、个性化和互动性，改善了电视观看体验。

Via LA的ATSC 3.0专利池包括14个许可方的ATSC 3.0标准必要专利组合，为产品制造商提供公平，透明的实施许可。这些专利涵盖了适用于ATSC 3.0关键规范的许多核心技术，并且一站式实施许可价格极具市场竞争力。

TCL还是Via LA的高级视频编解码（AVC/H.264）专利池的成员，并最近宣布加入了该公司的高级音频编码（AAC）池，这不仅展示Via LA为全球产品制造商提供的高效许可价值，同时凸显了TCL对技术和产品创新的投入。

关于TCL

TCL赋予客户更多的享受。凭借屡获殊荣的电视、音频产品、移动设备和家电产品系列，TCL以将精心设计和最新技术相结合的方式提供有意义的体验而感到自豪。作为全球最大的消费电子品牌之一，我们拥有丰富的制造专业知识、垂直整合的供应链和先进的面板工厂，帮助TCL为所有人提供创新。有关TCL的更多信息，请访问https://www.tcl.com/global/en。

关于Via Licensing Alliance

Via LA是协作许可领导者，致力于加速全球技术采用，促进参与，并为全球各种规模的创新者和制造商提供平衡的许可解决方案，以实现创新回报。Via LA已经为各种技术运营了数十个许可计划，涵盖了近5万项专利，在130多个国家拥有500多个专利持有人和近1万个许可实施方。Via LA是一家独立管理的公司，由业界领先的参与者拥有超过25年的知识产权许可领导经验。有关Via LA的更多信息，请访问www.Via-LA.com。

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